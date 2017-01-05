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軍事訓練役男 今年起下部隊

2017-01-05  11:09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今（5）日上午召開記者會，說明4個月「軍事訓練役精進計畫」，原接受8週入伍訓、8週兵科學校專長訓練的役男，礙於新訓單位訓量無法滿足年度徵集需求，也欠缺部隊實務訓練，今年起將調整為5週入伍訓，第二階段「部隊訓練」調整為11週，意指今年入營服役的83年次役男，今年起都要「下部隊」。

國防部訓次室軍事訓練處長陳文星少將表示，內政部每年列管11到12萬名可徵集役男，以今年為例，今年列管11萬6千人，如扣除替代役，今年約有8萬1千名役男須服軍事訓練役。不過，國軍新兵入伍訓，由陸軍新訓旅、海軍、陸戰隊新訓中心等單位接訓，年訓量僅7萬4人。

陳文星表示，今年起，入伍訓將比照82年次以前役男，由8週調整為5週，往後11週則抽籤分發本島、外島常備部隊施訓，並分成「一般專長」與「中級專長」，前者為結合單位課表，實施專長保持訓練。後者則為選員、抽籤，施予2到3週中級專長訓，結訓歸建原分發部隊。

至於大專二階段軍事訓練役，仍維持「2年、8週」計畫，役男第一年入伍前5週接受入伍訓，往後3週則抽籤撥交至部隊進行初級訓。第2年則回到前一年的部隊繼續服役。

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  • 國防部訓次室軍事訓練處長陳文星少將在記者會中表示，從今年開始，入營服役的役男都要「下部隊」。（記者涂鉅旻攝）

    國防部訓次室軍事訓練處長陳文星少將在記者會中表示，從今年開始，入營服役的役男都要「下部隊」。（記者涂鉅旻攝）

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