軍事訓練役男 今年起下部隊
2017-01-05 11:09
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今（5）日上午召開記者會，說明4個月「軍事訓練役精進計畫」，原接受8週入伍訓、8週兵科學校專長訓練的役男，礙於新訓單位訓量無法滿足年度徵集需求，也欠缺部隊實務訓練，今年起將調整為5週入伍訓，第二階段「部隊訓練」調整為11週，意指今年入營服役的83年次役男，今年起都要「下部隊」。
國防部訓次室軍事訓練處長陳文星少將表示，內政部每年列管11到12萬名可徵集役男，以今年為例，今年列管11萬6千人，如扣除替代役，今年約有8萬1千名役男須服軍事訓練役。不過，國軍新兵入伍訓，由陸軍新訓旅、海軍、陸戰隊新訓中心等單位接訓，年訓量僅7萬4人。
陳文星表示，今年起，入伍訓將比照82年次以前役男，由8週調整為5週，往後11週則抽籤分發本島、外島常備部隊施訓，並分成「一般專長」與「中級專長」，前者為結合單位課表，實施專長保持訓練。後者則為選員、抽籤，施予2到3週中級專長訓，結訓歸建原分發部隊。
至於大專二階段軍事訓練役，仍維持「2年、8週」計畫，役男第一年入伍前5週接受入伍訓，往後3週則抽籤撥交至部隊進行初級訓。第2年則回到前一年的部隊繼續服役。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- Master痛宰中日韓60棋手 又是台灣博士傑作
- 史上最熱 2016年均溫24.4度
- 時尚好難懂？網友說「這款配件」有氣切的fu.......
- 血液檢測新技術 追蹤癌症免切片
網友回應
熱門新聞
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 重建獎助條例挨批迴避都更 葉俊榮：「都市針灸」
- 市府新約提高抽成 北農工會揚言怠工
- 雲林鰻苗捕獲量大增 價格腰斬
- 竹縣原民實驗教育 擬音樂串聯尖石6校
- 驚！成軍10年 Wonder Girls要離開JYP了？
- 大潭緊急發電案 須做環差分析
- 好爽！他繼承老爸逾4023億財產
- 不只IS！美航母指揮官：準備對付中國與俄國
- 觀眾稱看到她的「鮑魚」 女主持人跨年晚會走光
- 肩負機艦國造》海軍參謀長接軍備局長
- 異常配合攔檢 眼尖警員查獲槍枝
- 駐歐盟大使閃辭 英恐「硬脫歐」
- 送行陳俊良 陳昭榮葉全真不捨
- 中國國安副部長遭雙開 傳是竊聽領導人談話
- 長澤雅美驚現肉餅臉 魚尾紋搶鏡
- 網球》卡達公開賽第2輪 喬帥靠發球直落2晉8強
- 拿榔頭搶銀樓 不算強盜只算搶奪
- NBA》格林拿大三元 杜蘭特趁機酸魏少刷數據
- 新北市長提名暖身？ 吳秉叡送春聯
- 胡志強籲解散黨產會 顧立雄：不以為然
- OPEC減產協議啟動 下週油價估漲0.1元
- 歐股終止3連漲 大略持平
- 消防員冒險救2命 屋主︰金鍊子不見了
- 內灣老街學廣告廣播尋人 找回走失童
- 外資挺 大立光股價盤中突破4千元創歷史新高
- 巧味禮 好講究
- 丹尼爾奧圖 政客魂上身
- CES》宏達電大秀Vive 12日推新機
- 川普將任命克雷頓為美證管會主席
- 侯怡君錢夠用就好 甘為這件事「把自己都送出去」
- 問鼎市長？ 藍營議員黃柏霖︰先做好黨部主委
- 太誇張！ 公園變曬被場
- 鹿野新植茶樹 每公頃最高補助10.5萬
- 浩子將暫別 浩角翔起為何比87
- 備戰經典賽 台灣隊2/4移訓澳洲
- 老協珍佛跳牆 聯名款夯賣
- 自由廣場》談村、里長的定位與撫卹
- 惡火噬姊妹花 勇鄰3樓隔窗救瘸嬤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：軍事訓練役男 今年起下部隊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分