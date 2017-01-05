我還有明天！中正罕病生擁圍棋業餘5段實力

中正大學數學系學生陳祐名曾被醫師診斷活不過5歲，如今靠著堅定意志連年拿到書卷獎，雙主修資訊工程學系之餘還擔任圍棋社社長，活得比別人精彩。（記者曾迺強攝）

2017-01-05 11:02

〔記者曾迺強／民雄報導〕中正大學數學系學生陳祐名自小與罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」搏鬥，身體不斷退化，曾被醫師診斷活不過5歲，如今靠著堅定意志連年拿到書卷獎，雙主修資訊工程學系之餘還擔任圍棋社社長，目前擁有圍棋業餘5段的實力，他說，雖無法治癒病症，但一定要活得比別人更精彩。

「大家都能跑跑跳跳，但我只能躺在嬰兒車。」陳祐明表示，從有意識起就發現自己跟其他孩子不一樣，病況更隨年紀增長退化得越來越嚴重，小學時還能舉起寶特瓶，現在連原子筆的筆蓋都拔不開，對於超過醫師預期診斷能活到現在，他還樂觀地說，自己是如同櫻花鉤吻鮭的保育類動物。

陳祐明說，受小學盛行的圍棋動漫影響，開始興起學習圍棋的想法，卻因行動都要靠輪椅代步，無法在外學棋，但不因此放棄，嘗試在網路上與網友對戰棋藝，在外地若有比賽就會搶著去，由於雙手無法使力，都由母親從旁協助下棋，抱回好幾座圍棋競賽冠軍；他說，雙主修和玩社團都是不想讓自己後悔，「我不是只剩下明天，而是我還有明天」。