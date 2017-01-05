| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大逆轉！立法院臨時會只開到20日
 首頁 > 生活

我還有明天！中正罕病生擁圍棋業餘5段實力

中正大學數學系學生陳祐名曾被醫師診斷活不過5歲，如今靠著堅定意志連年拿到書卷獎，雙主修資訊工程學系之餘還擔任圍棋社社長，活得比別人精彩。（記者曾迺強攝）

2017-01-05  11:02

〔記者曾迺強／民雄報導〕中正大學數學系學生陳祐名自小與罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」搏鬥，身體不斷退化，曾被醫師診斷活不過5歲，如今靠著堅定意志連年拿到書卷獎，雙主修資訊工程學系之餘還擔任圍棋社社長，目前擁有圍棋業餘5段的實力，他說，雖無法治癒病症，但一定要活得比別人更精彩。

「大家都能跑跑跳跳，但我只能躺在嬰兒車。」陳祐明表示，從有意識起就發現自己跟其他孩子不一樣，病況更隨年紀增長退化得越來越嚴重，小學時還能舉起寶特瓶，現在連原子筆的筆蓋都拔不開，對於超過醫師預期診斷能活到現在，他還樂觀地說，自己是如同櫻花鉤吻鮭的保育類動物。

陳祐明說，受小學盛行的圍棋動漫影響，開始興起學習圍棋的想法，卻因行動都要靠輪椅代步，無法在外學棋，但不因此放棄，嘗試在網路上與網友對戰棋藝，在外地若有比賽就會搶著去，由於雙手無法使力，都由母親從旁協助下棋，抱回好幾座圍棋競賽冠軍；他說，雙主修和玩社團都是不想讓自己後悔，「我不是只剩下明天，而是我還有明天」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 圍棋 罕見疾病 脊髓性肌肉萎縮症
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：我還有明天！中正罕病生擁圍棋業餘5段實力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.