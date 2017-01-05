| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

子瑜只拿78分？ 「Am I Pretty or Ugly」評分你的長相

近來國外推出一款名為「Am I Pretty or Ugly」的遊戲網頁，它可以評分每個人的長相優缺。（圖截自prettyscale.com）

2017-01-05  11:45

〔即時新聞／綜合報導〕童話故事《白雪公主》中的壞皇后經常會詢問「魔鏡」，想得知自己是不是世界上最漂亮的女人。近來國外推出一款名為「Am I Pretty or Ugly」的遊戲網頁，它的功用就像「魔鏡」一樣，可以評分每個人的長相優缺點。

這款名為「Am I Pretty or Ugly」的網頁程式會以人臉的五官比例和間距，從1到100進行評分，當使用者上傳自己的正面清晰照後，系統會以眼尾、眼頭、鼻翼寬度、臉頰寬度、臉型長度來計算分數，而且還會評論每個人的長相優缺點。

若以到南韓發展的周子瑜來測試，她的清秀五官可以拿下78分，《月薪嬌妻》女主角新垣結衣則拿下80分，有網友還拿日前被評選為世界百大美女冠軍的女模茱丹唐恩（Jourdan Dunn）來測試，但卻只拿下61分。

相關連結請見

Am I Pretty or Ugly

若以到南韓發展的周子瑜來測試，她的清秀五官可以拿下78分。（圖截自網路）

《月薪嬌妻》女主角新垣結衣則拿下80分。（圖截自prettyscale.com）

這款名為「Am I Pretty or Ugly」的網頁程式會以人臉的五官比例和間距，從1到100進行評分。（圖截自prettyscale.com）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Am I Pretty or Ugly 周子瑜 新垣結衣 長相 顏值
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：子瑜只拿78分？ 「Am I Pretty or Ugly」評分你的長相


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.