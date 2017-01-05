子瑜只拿78分？ 「Am I Pretty or Ugly」評分你的長相

近來國外推出一款名為「Am I Pretty or Ugly」的遊戲網頁，它可以評分每個人的長相優缺。（圖截自prettyscale.com）

2017-01-05 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕童話故事《白雪公主》中的壞皇后經常會詢問「魔鏡」，想得知自己是不是世界上最漂亮的女人。近來國外推出一款名為「Am I Pretty or Ugly」的遊戲網頁，它的功用就像「魔鏡」一樣，可以評分每個人的長相優缺點。

這款名為「Am I Pretty or Ugly」的網頁程式會以人臉的五官比例和間距，從1到100進行評分，當使用者上傳自己的正面清晰照後，系統會以眼尾、眼頭、鼻翼寬度、臉頰寬度、臉型長度來計算分數，而且還會評論每個人的長相優缺點。

若以到南韓發展的周子瑜來測試，她的清秀五官可以拿下78分，《月薪嬌妻》女主角新垣結衣則拿下80分，有網友還拿日前被評選為世界百大美女冠軍的女模茱丹唐恩（Jourdan Dunn）來測試，但卻只拿下61分。

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Am I Pretty or Ugly

若以到南韓發展的周子瑜來測試，她的清秀五官可以拿下78分。（圖截自網路）

《月薪嬌妻》女主角新垣結衣則拿下80分。（圖截自prettyscale.com）