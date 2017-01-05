台灣人最愛小吃非珍奶 而是...鹽酥雞
2017-01-05 10:51
〔記者甘芝萁／台北報導〕台灣曾獲CNN「全球十大最佳美食旅遊點」的榮耀，光是在夜市，就能一次品嚐到數十種台灣道地小吃，美食之都的形象實至名歸。不過道地台灣人自己最愛哪樣小吃？旅遊網站易遊網日前舉辦「最強台灣夜市小吃你愛哪一味」調查，結果第一名並非聞名海外的台灣代表小吃雞排或珍珠奶茶，而是「鹽酥雞」！
此外，包括蚵仔煎、臭豆腐、木瓜牛奶、芒果冰、蚵仔大腸麵線、大腸包小腸、地瓜球等，也都名列台灣人最愛吃的小吃前十名。易遊網表示，油炸物的酥脆口感，總是令人難以抵擋，在網友票選的前10名中，就佔了4項，包含前2名的鹽酥雞和雞排、第5名的臭豆腐以及第10名的地瓜球。而貝類小吃則是兩大雙蚵料理，蚵仔煎和蚵仔大腸麵線進榜，滑嫩可口的鮮蚵，不管怎麼搭配，滿滿的海味早已成功擄獲網友的心，分別獲得第4名與第8名。
若以甜品類來看，珍珠奶茶仍是網友們的最愛，排名第3名。易遊網表示，而和外國人來台必吃的芒果冰相比，台灣人更愛的是木瓜牛奶。香甜Q脆的地瓜球，跌破眼鏡擠進前10榜單，這道在地人熱推的夜市小吃，相信有潛力成為下一個征服老外的台灣銅板美食。
此次調查，網友們也分享自己最愛的搭配，像是「大腸麵線加臭豆腐」、「割包搭配雞爪凍」、「滷肉飯+生煎包+剉冰」、「珍奶+鹽酥雞」等；更部份網友表示，沙威瑪、排骨酥、滷味、雞腳凍是此次調查的遺珠之憾。
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