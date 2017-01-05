時尚好難懂？網友說「這款配件」有氣切的fu.......

網友認為這條頸帶戴起來像動過氣切手術。（圖截自ASOS官網）

2017-01-05 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕時尚品味是需要靠時間累積而成，不過，時尚有時候讓一般人覺得「很難懂」。臉書粉絲頁「垃圾文界的一位美少年」po出了一款國際服飾品牌ASOS所推出的男用配件「絨頸帶」，讓網友看了以後直呼「我不懂時尚」，更有人笑稱看起來像動過氣切手術。

此款頸帶一條售價約台幣240元，透過男模特兒的展示，讓網友認為這款商品「很難駕馭」，有網友無奈的表示「我本來以為我懂時尚...」有人看了之後留言「讓我想到有網友在美國結帳櫃台時看到店員圍這樣，就問他脖子怎麼了，店員尷尬的說：這是choker（項鍊）」。

許多網友認為這條頸帶看起來像透氣膠帶，戴起來好像在遮手術疤痕。不過，也有網友認為，歌手蕭敬騰應該能撐起它。