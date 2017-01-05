停水18小時 影響高雄仁武、楠梓8千戶

2017-01-05 10:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司今表示，澄清湖給水廠因辦理「高市仁武鳳仁路管線汰換工程」，將於今年1月7日停水18小時，影響仁武、楠梓區共8千用戶，呼籲民眾儲水備用。

水公司表示，1月7日（星期六）上午10時至1月8日（星期日）清晨4時，總計18小時，停水區域是仁武區竹後里，影響戶數1000戶；水壓降低區域是楠梓區五常里、中陽里、惠楠里、享平里、東寧里，影響戶數7000戶。

水公司呼籲停水注意事項，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警；如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫，致馬達損壞或造成火災;易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

水公司說，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染；水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用，產生二次污染。

水公司指出，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請用戶見諒，可打免費客服電話1910。