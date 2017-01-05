高麗菜價崩盤 農民開放自採每顆10元

2017-01-05 10:24

〔記者曾迺強／溪口報導〕高麗菜價直直落，9月風災後菜價狂飆，農民紛紛搶種或復耕，入冬後量多菜價就像溜滑梯，民眾買得開心，農民卻越賣越虧，嘉義縣溪口鄉農民蔡雪嬌，就因雇工採收不敷成本，索性開放民眾自採，一顆2至4台斤的高麗菜只要10元，許多網友回應高麗菜價跌到被放棄了，並體認到農民真的很辛苦。

蔡雪嬌在臉書《我是嘉義人（自己人）》貼文說，自家在溪口鄉的高麗菜田有0.3多公頃，9千多顆高麗菜現已能摘採，將於7日上午9點至下午5點開放，不限定顆數，「歡迎大家來當一日農夫」，今天一早吸引近千名網友按讚及轉載。