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台鐵春節東部幹線訂票 尖峰時段幾被搶光

台鐵春節車票上午9點訂出40萬張，尖峰時段幾被搶光。（資料照，記者邱芷柔攝）

2017-01-05  10:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕106年春節假期東部幹線含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線等對號列車，今日凌晨0點開放電話語音、網路及超商訂票。截至今日上午9時點，完成19萬3969筆、40萬2493張訂票。

截至上午9點，東部幹線台北往花蓮、台東方向1月26日上午10點至1月27日晚間8點，長途自強號座位已售完，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。其餘各日期、時段自強號及莒光號尚有餘票。台東、花蓮往台北方向1月31日上午10點後，及2月1日上午9點至晚間9點，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。

南迴線高雄往台東方向1月26日下午4點後，27日上午7點至下午4點，及台東往高雄方向1月31日與2月1日下午2點至晚間8點，長途自強號座位已售完，莒光號尚有餘票，其餘各日期、時段自強號及莒光號尚有餘票。北宜對號區間快車部分，1月27日台北往羅東5694、5696次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

請完成訂票之旅客，務必於2日內（含訂票日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票；逾期未取之車票，將於1月7日上午9點重新釋出。因旅客隨時有取消訂票或退、換票，詳細餘票情形，未訂到票旅客可上台鐵局訂票網頁，多多利用餘票查詢功能。

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  • 台鐵東部幹線春節返鄉車票今日凌晨0點開訂，台北花蓮間熱門時段自強號幾乎是瞬間就被搶購一空。（記者王錦義攝）

    台鐵東部幹線春節返鄉車票今日凌晨0點開訂，台北花蓮間熱門時段自強號幾乎是瞬間就被搶購一空。（記者王錦義攝）

  • 台鐵春節東部幹線車票開訂，訂票網頁上也特別提醒鐵路法修正已上路，黃牛加重罰則（圖擷取自台鐵官網）

    台鐵春節東部幹線車票開訂，訂票網頁上也特別提醒鐵路法修正已上路，黃牛加重罰則（圖擷取自台鐵官網）

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