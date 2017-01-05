台灣消費力強 日知名迴轉壽司品牌擬大舉展店

日本壽司業者看好台灣消費能力，有意在台灣大舉展店。（圖擷取自藏壽司臉書）

2017-01-05 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕有日本壽司業者看好台灣消費能力，打算在台灣大舉展店，從目前5家，到2024年時將投資3.5億台幣，擴展到40家店，這家店就是日本知名迴轉壽司連鎖店「藏壽司」（くら寿司）。

綜合媒體報導，藏壽司是日本民眾最喜愛的迴轉壽司連鎖店之一，也是日本前3大飲食集團，目前在日本有375家店舖。2014年在台北捷運松江南京站附近開設第一家店，也是海外開設的第一家店。目前第6家店即將開設，推出日本「土藏」造型街邊店，於1月中旬在台中福科路開店。

台灣藏壽司總經理西川健太郎表示，相較於日本，台灣消費者外食消費金額較少，酒喝得也少，而且台灣消費者習慣在用餐完後留在店內聊天談話。藏壽司將會以台灣作為亞太測試基地，將在台灣累積的經驗輸出到其他華人地區。

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