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捷運出現老鼠 北捷：很正常會定期清潔

北捷今早驚傳出現鼠蹤。（記者陳紜甄攝）

2017-01-05  10:25

〔記者陳紜甄／台北報導〕北捷今早6點多左右，在一列開往南港展覽館的板南線列車中，出現一隻老鼠在車廂中亂竄，乘客看到時驚嚇得紛紛尖叫。北捷立即在忠孝敦化站派人持長柄網捕捉，但因人潮關係，老鼠亂竄躲起來，暫時放棄追蹤。

北捷推測老鼠可能是旅客行李帶進來，並表示，捷運內不可能沒有老鼠，「這不會是第一次，也不會是最後一次」，但會定期清潔，委託專業病媒防治業者每月執行鼠類綜合防治工作，在捷運車站內大量佈置捕滅鼠設備，並保持車廂與車站乾淨。

北捷並表示，捷運各車站緊鄰各種鼠類易繁殖的環境，例如餐飲商店、夜市、市場、排水溝等，且排水系統、開放之車站出入口、站內外連通的各種管道線路，也是鼠類易侵擾的場所。

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