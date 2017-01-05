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台南台蘭•生生不息 台灣國際蘭展3月4日登場

2017-01-05  10:07

〔記者王涵平／台南報導〕2017台灣國際蘭展將於3月4日登場，今年以「DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS 台南台蘭•生生不息」為主題，四大核心與系列活動，精彩可期。

執行今年國際蘭展的成大表示，規劃爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等四大展館，置入水綠‧生態、科技‧智慧、生命‧蘭坊、探索‧感動等四大核心及一系列精采活動，要讓「蘭花之都」的台南繼續成為國際花卉市場的焦點，引領風騷，再現台灣蘭花王國風華。

今年創新導入虛擬實境（VR）的技術，讓大眾深入蘭花的世界，看到蘭花的未來，並將透過跨國學者參與的國際學術論壇，勾勒發展蘭花的願景及發現蘭花藥用的價值，增強台灣蘭花產業的國際競爭力，打造蘭花永續經營之路。

2017臺灣國際蘭展將以3月1日至3月2日蘭花競賽揭開序幕，2日迎賓晚宴，3日開幕，舉辦內覽會、商務洽談及國際論壇，4日～13日開放參觀。相關訊息可至2017台灣國際蘭展活動官網查詢。

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  • 2017台灣國際蘭展將於3月4日登場，四大核心與系列活動，精彩可期。（2017台灣國際蘭展提供）

    2017台灣國際蘭展將於3月4日登場，四大核心與系列活動，精彩可期。（2017台灣國際蘭展提供）

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標題：台南台蘭•生生不息 台灣國際蘭展3月4日登場


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