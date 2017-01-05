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節電顧荷包 專家說家中吃電怪獸是它們！

冷氣機是吃電怪獸之一。（資料照，記者陳奕全攝）

2017-01-05  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕節能省電除了可以為環境貢獻心力，也能顧到自己的荷包。工研院綠能與環境研究所經理蘇娟儀分析家中電器用品的用電狀況，揪出家裡的吃電怪獸。

《聯合報》報導，蘇娟儀指出，家庭用電可分為電器和照明，電器用品又以冷氣機、冰箱、除濕機、洗衣機、乾衣機、電視機、冰溫熱型開飲機等耗電最為嚴重。蘇娟儀指出就冷氣而言，若關掉總開關一年可省約50度電。至於冰箱則應注意門上磁條，若失去磁性冷風便會外洩。

報導指出，蘇娟儀分析，開飲機或電熱水瓶一天吃0.72度電，蘇娟儀建議買定時器設定煮水時間，開飲機一年可省746元、電熱水瓶省280元。最後是照明，蘇娟儀說改成Led燈泡，節電可達50%。

本報報導，除了自行注意居家用電狀況外，新竹市環保局與工研院也合作推出「智慧節電推動推廣平台」，提供市民家庭用電的診斷服務，只要上網填寫家中各種電器的資料，就可進行診斷。

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標題：節電顧荷包 專家說家中吃電怪獸是它們！


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