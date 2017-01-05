花蓮春節車票秒殺 寄望實名制與返鄉專車

2017-01-05 09:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵東部幹線春節返鄉車票今日凌晨0點開訂，熱門時段自強號幾乎是瞬間就被搶購一空，不少花蓮人熬夜搶票不成功，寄望21日開賣的實名制列車，及花蓮縣的返鄉專車。台鐵指出，1月26、27、31日及2月1日加開東線8班實名制及6班返鄉自強號專車，實名制班次預計21日早上6點起，開放身分證U、V字頭，及去年12月1日前設籍花東縣民網路訂票。

今天零點過後，在花蓮人的社群網上呈現幾家歡樂幾家愁的現象，有人高喊，「搶票搶了5年，終於訂到票了，算是人生的巔峰嘛？」也有人怒罵，「一直當機，等網路過全部都空了」，台鐵訂票網站也陸續顯示，從小年夜到初二，台北往花蓮方向的車票全部銷售一空，而初二到初六花蓮往台北方向的座位，也是顯示額滿的訊息，花蓮人只能寄望21日的實名制及返鄉專車。

花蓮縣府民政處指出，配合台鐵在26、27兩日加開3列從台北到花蓮的返鄉直達專車，31日、2月1日有3列花蓮到台北的返工專車，讓設籍花蓮縣民（或身分證字號“U”開頭）及其配偶、直系血親及其配偶訂購，10日將開放符合資格的縣民上縣府訂票網站預定，21日則是開放縣府大禮堂、鳳林、玉里服務中心等現場排隊購票。

台鐵指出，買到車票的民眾，務必於明日完成取票，逾期未取車票預計於1月7日重新釋出，若未購買到票的旅客，可以再上網試試。而1月27日至2月1日止（共6日），還有加開樹林－羅東對號區間快車，疏運台北－宜蘭間返鄉、出遊旅客，並提供優惠票價100元，歡迎旅客多加利用。