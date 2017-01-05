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「霞光」藍黃相間好美！ 成因和懸浮微粒有關

鄭明典今在臉書分享一張「霞光現象」照，指出偏橙黃色的光線是因為直射光照到大氣中的懸浮微粒。（圖擷取自鄭明典臉書）

2017-01-05  09:36

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報中心主任鄭明典今日在臉書分享一張「霞光現象」照，藍色與橙黃相間的光線讓天空十分美麗，不過鄭明典表示，偏橙黃色的光線是因為直射光照到大氣中的懸浮微粒，他也指出，今日林口方向灰濛濛一片，整個台灣西半部空氣品質都不太理想。

鄭明典表示，日出之前，天空是高層空氣散射出來的藍色光，當太陽逐漸升起時，直射光照射到低層大氣中的懸浮微粒，散射出來的光線就偏橙黃色，若部分直射光被遠方的雲遮蔽，陰影處就會看到藍色光，所以才會出現藍色和橙黃色相間的「霞光現象」。

針對今日的空氣品質，鄭明典指出，今日林口方向灰濛濛一片，空氣品質不太理想，往東北方看，能見度則沒那麼糟。而今日因為大氣穩定、風速微弱，所以今天整個台灣西半部的空氣品質都不太理想。

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相關關鍵字： 天氣 懸浮微粒 鄭明典 霞光
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