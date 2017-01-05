亞洲素食友善城市排行 台北獲評第一

台北被評選為亞洲最友善素食城市。（北市水利處提供）

2017-01-05 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕台灣擁有多元豐富的飲食文化，即使是素食也有許多的選擇。「善待動物組織」（PETA ASIA）最新一份報告指出，台北是全亞洲對素食者最友善的城市。

台北獲選為第一的原因在於有許多提供素食的精緻餐廳，無論是漢堡、蛋糕甜品和鳳梨酥，皆能滿足素食者的味蕾，「台北在今年成為榜首，歸功於他們豐富多樣的素食和素食友善餐廳。」

十大「素食友善」城市排名：

1. 台北（台灣）

2. 新加坡

3. 清邁（泰國）

4. 馬卡蒂（菲律賓）

5. 班加羅爾（印度）

6. 香港

7. 曼谷（泰國）

8. 峇里島（印尼）

9. 胡志明市（越南）

10. 上海（中國）