亞洲素食友善城市排行 台北獲評第一
2017-01-05 09:38
台北被評選為亞洲最友善素食城市。（北市水利處提供）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣擁有多元豐富的飲食文化，即使是素食也有許多的選擇。「善待動物組織」（PETA ASIA）最新一份報告指出，台北是全亞洲對素食者最友善的城市。
台北獲選為第一的原因在於有許多提供素食的精緻餐廳，無論是漢堡、蛋糕甜品和鳳梨酥，皆能滿足素食者的味蕾，「台北在今年成為榜首，歸功於他們豐富多樣的素食和素食友善餐廳。」
十大「素食友善」城市排名：
1. 台北（台灣）
2. 新加坡
3. 清邁（泰國）
4. 馬卡蒂（菲律賓）
5. 班加羅爾（印度）
6. 香港
7. 曼谷（泰國）
8. 峇里島（印尼）
9. 胡志明市（越南）
10. 上海（中國）
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