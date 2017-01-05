瞞15年視如己出… 養子出國求學身世險曝光

台中一對夫妻，15年前收養一名男孩，沒想到去年底想送養子求學，竟發現戶籍資料註記養父母。示意圖，與本新聞無關。（圖擷取自台北市政府官網）

2017-01-05 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕台中一對經商有成的夫妻，15年前收養一名男孩，對他相當好、視如己出。沒想到去年底想送養子求學，準備相關文件時，竟發現戶籍資料註記養父母，圓滿家庭險生波瀾。

《聯合報》報導，台中一對陳姓夫妻，15年前因為只生女兒，收養一名男孩，他們對男孩視如己出，男孩也以為自己是父母親生。但在幫男孩準備出國求學文件時，需要出生證明，上面必須註記親生父母的名字，陳姓夫妻擔憂兒子正值青春期無法接受，只得每天小心藏好。

報導指出，內政部曾發出公文解釋，為免影響養子女人格發展、顧慮家庭感受，戶口名簿上的稱謂欄，養子女稱謂欄免填「養」，但因下方關係欄養父母的「養」字還在，造成身世困擾。