週末鋒面報到 吳德榮：北部陣雨且降溫明顯

吳德榮在網路撰文指出，會有一波冷空氣於8日報到，屆時全台天氣將會明顯轉為濕涼。（圖截自氣象局）

2017-01-05 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（5日）各地天氣型態大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部零星雨。中央氣象局預報中心前主任吳德榮今天在網路撰文指出，會有一波冷空氣於8日報到，屆時北台灣的天氣將會明顯轉為濕涼。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，各國最新電腦模擬顯示，下一波天氣系統大約在8日南下影響台灣，鋒面水氣不多仍會影響變天，北台灣下午起氣溫明顯下降，北部、東半部會出現局部陣雨。到了9、10日，台北市低溫可降至15、16度，北台灣沿海空曠地區可降至14度。

另外，9、10日當天的北海岸、北部山區及東半部會出現局部短暫降雨。11、12日又會有另一股冷空氣補充進來，水氣明顯增多，北台灣將轉為溼冷的天氣。

貼文還說到，目前最新模擬資料顯示冷空氣的強度未達「大陸冷氣團」的標準，但在連續一週的偏暖後，又轉變成冷涼的一週，民眾要特別注意調適。