不愧是昆蟲王國… 台灣最怪5蟲嚇呆英國部落客
2017-01-05 07:30
英國部落客「賴達凱博士」在《YouTube》介紹他遇過台灣最奇怪的5種昆蟲。圖為蟻巢甲蟲。（圖取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣素有昆蟲王國美譽，住在台灣的知名英國部落客在《YouTube》發表影片，介紹他遇過台灣最奇怪的5種昆蟲。
英國部落客「賴達凱博士」在《YouTube》頻道「科技城堡」發表最新影片，介紹他遇過台灣最奇怪的5種昆蟲。第一種是蛛蜂，藉由將蜘蛛麻痺帶回巢中，並在蜘蛛腹部產卵，讓蜘蛛成為幼蟲的嬰兒食品。第二種是台灣姬螳，台灣姬螳不同於有些姬螳擬態成花朵，而是擬態成枯葉。
第三種是台灣新獵蝽，台灣新獵蝽會用嘴插入獵物身體注入消化液，以便吸取獵物體液。第四種是蠍蛉，蠍蛉交配時，若公蠍蛉身體較弱，便會送母蠍蛉一隻小昆蟲，若身體較健康，則會分泌唾液給母蠍蛉吃。最後是蟻巢甲蟲，牠們會模仿蟻后，藉以進入螞蟻巢中，大吃螞蟻和幼蟲，某些蟻巢甲蟲還會爆炸。
據「台大昆蟲系」網站介紹，台灣由於地形、氣候複雜，昆蟲蘊藏豐富，目前已知約1萬8000種，據估計台灣的昆蟲約有20萬種，是台灣種類及數量最優勢的自然寶藏。
蠍蛉交配過程相當奇妙。（圖取自YouTube）
蛛蜂會把蜘蛛變成寶寶的大餐。（圖取自YouTube）
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