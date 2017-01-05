| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

不愧是昆蟲王國… 台灣最怪5蟲嚇呆英國部落客

英國部落客「賴達凱博士」在《YouTube》介紹他遇過台灣最奇怪的5種昆蟲。圖為蟻巢甲蟲。（圖取自YouTube）

2017-01-05  07:30

〔即時新聞／綜合報導〕台灣素有昆蟲王國美譽，住在台灣的知名英國部落客在《YouTube》發表影片，介紹他遇過台灣最奇怪的5種昆蟲。

英國部落客「賴達凱博士」在《YouTube》頻道「科技城堡」發表最新影片，介紹他遇過台灣最奇怪的5種昆蟲。第一種是蛛蜂，藉由將蜘蛛麻痺帶回巢中，並在蜘蛛腹部產卵，讓蜘蛛成為幼蟲的嬰兒食品。第二種是台灣姬螳，台灣姬螳不同於有些姬螳擬態成花朵，而是擬態成枯葉。

第三種是台灣新獵蝽，台灣新獵蝽會用嘴插入獵物身體注入消化液，以便吸取獵物體液。第四種是蠍蛉，蠍蛉交配時，若公蠍蛉身體較弱，便會送母蠍蛉一隻小昆蟲，若身體較健康，則會分泌唾液給母蠍蛉吃。最後是蟻巢甲蟲，牠們會模仿蟻后，藉以進入螞蟻巢中，大吃螞蟻和幼蟲，某些蟻巢甲蟲還會爆炸。

據「台大昆蟲系」網站介紹，台灣由於地形、氣候複雜，昆蟲蘊藏豐富，目前已知約1萬8000種，據估計台灣的昆蟲約有20萬種，是台灣種類及數量最優勢的自然寶藏。

蠍蛉交配過程相當奇妙。（圖取自YouTube）

蛛蜂會把蜘蛛變成寶寶的大餐。（圖取自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 昆蟲
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：不愧是昆蟲王國… 台灣最怪5蟲嚇呆英國部落客


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.