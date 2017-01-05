各地多雲到晴好天氣 週日變天轉涼

中央氣象局指出，今天（5日）天氣方面，各地多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部零星雨。（資料照，記者林國賢攝）

2017-01-05 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（5日）風向將漸漸轉為東風至東南風，帶來較溫暖空氣，天氣方面，各地多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部零星雨。

氣象局表示，今天西半部高溫約在27、28度，東半部約25至27度，夜晚清晨各地低溫在17至20度左右，中南部日夜溫差較大。天氣方面，由於水氣偏少，各地大多為多雲到晴、相對穩定的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部零星雨。

氣象局預估，下週日（8日）隨著東北季風增強，天氣會有較明顯轉變，在北部及宜蘭、花蓮的氣溫逐漸下降，預估高溫約在22至24度，中南部影響則不大。

氣象局表示，下週一至下週三（9日至11日）受東北季風影響，中部以北最低溫約14、15度，其他地區低溫約17至19度。降雨方面，迎風面的北部及東半部地區降雨機率增加。

空氣品質方面，今天金門、馬祖、中部、雲嘉南地區AQI為對敏感族群不健康，高屏地區AQI為對所有族群不健康，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 30 19 ~ 28 21 ~ 27 19 ~ 26

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）