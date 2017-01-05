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台灣博士傑作Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...

2017-01-05  06:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國圍棋網站最近出現名為「Master」的神秘棋士，自去年底現身以來，創下60連勝，接連痛宰中日韓棋界高手，連「中國棋王」柯潔也是Master的手下敗將。柯潔甚至在輸棋後透露自己住院，而「Master」昨晚自曝身分，原來就是Google人工智慧系統AlphaGo，代為執子的則是AlphaGo團隊的台灣博士黃士傑。據悉，Master和柯潔對弈時，還在棋盤上畫了小狗圖案。

「Master」在去年12月29日首度現身，在圍棋網站上接連擊敗圍棋好手，柯潔在去年12月30日就與Master對決連輸兩局，導致他在去年12月31日晚間於微博發文，表示在輸給Master後「一夜無眠」，1月3日再戰又輸，引發外界震驚，柯潔也透露自己住院了。昨「Master」身份曝光後，柯潔隨即發文說，早就知道Master的真實身分，更稱若不是住院，他就會用上「最後一招」。

中國《騰訊體育》報導，「Master」在前晚（3日）奪下50連勝，就是與柯潔下的，當時執白子的Master還在棋盤上畫出小狗的圖案。

報導提到，AlphaGo去年三月戰勝南韓棋王李世乭，也曾在第三局以白子在棋盤上畫出小狗圖案，當時的狗頭是向左，這次與柯潔的棋盤上，狗頭向右，而且尾巴更大，明顯是對柯潔的挑釁。

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  • 「Master」在前晚從柯潔手中奪下50連勝，執白子的Master還在棋盤上畫出了一隻小狗的圖案。（圖擷取自《騰訊體育》）

    「Master」在前晚從柯潔手中奪下50連勝，執白子的Master還在棋盤上畫出了一隻小狗的圖案。（圖擷取自《騰訊體育》）

  • 「中國棋王」柯潔。（圖擷取自微博）

    「中國棋王」柯潔。（圖擷取自微博）

  • AlphaGo去年三月戰勝南韓棋王李世乭，也曾在第三局以白子在棋盤上畫出小狗圖案。（圖擷取自《騰訊體育》）

    AlphaGo去年三月戰勝南韓棋王李世乭，也曾在第三局以白子在棋盤上畫出小狗圖案。（圖擷取自《騰訊體育》）

  • 柯潔昨晚在微博上表示，早就知道Master的真實身分。（圖擷取自微博）

    柯潔昨晚在微博上表示，早就知道Master的真實身分。（圖擷取自微博）

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