01/05 各報重點新聞一覽
國光客運減班因應一例一休，票價也預計在春節後調漲，為避免聯合漲價問題，業者取得默契，將個別調漲。（記者陳志曲攝）
自由時報
一例一休 政院滅火查不當漲價
勞基法「一例一休」新制上路，不少行業有意調漲售價，行政院昨大動作宣示，將對業者趁機聯合漲價嚴格查處。政院副院長林錫耀表示，將嚴格查處，絕對要禁止業者聯合哄抬價格，公平會並啟動防制人為操縱物價小組，關注民生物資價格變化。
一例一休 衝擊公家機關// 女街友住進台中地院
因應一例一休新制，台中地院來不及編預算，以聘僱適用勞基法的司機與工友加班，去年底只能停掉晚間及假日的值班工友人力，在人員下班後，設有簡易、少年、家事法庭的第二辦公大樓就拉下大樓鐵捲門，成了空城。
明起開鍘 Uber司機罰10萬、吊照
Uber條款正式上路！明天起，以小型車、機車經營汽車運輸業的個人，第一次罰鍰從十萬元起跳；法人、非法人團體或Uber公司若違法營運，第一次罰鍰就從一百萬元起跳、第二次罰五百萬，第三次起每次增加五百萬，累犯至第六次或六個月內累犯三次以上，就會罰到最高兩千五百萬罰鍰。
蘋果日報
百業齊漲「趁火打劫」政院嚴辦亂漲價
一例一休上路造成人事成本增加，各行各業都喊漲，勞團痛批，某些產業根本趁火打劫。為防漲風壓垮才剛有起色的經濟景氣，行政院昨大動作開記者會滅火，強調周休二日新增勞動成本僅0.1%、0.22%，對企業獲利影響有限。公平會已啟動「防制人為操縱物價專案小組」，監控物價。攸關一例一休制度成敗的勞動檢查，勞動部也說會先宣導、再輔導，最後才開罰，並設單一窗口協助勞工和企業主了解新制。
慟 18歲生日前 妙齡姊妹葬火窟
高雄一處四樓透天民宅昨晨發生火警，一家七口受困火場，屋主夫妻五人幸運逃過一劫，但正值青春年華的二名女兒卻不幸葬身火窟，因一家人與鄰居互動良好，遭死劫的姊妹花更是待人有禮，鄰居驚聞噩耗，激動哽咽地說：「真的好不捨！」
聯合報
打敗陸棋聖聶衛平 神祕棋士Master是他？
大陸圍棋網站上近日出現身分不明的超級棋士，透過線上對弈，多位中、日、台、韓的頂尖棋手在近一周內先後遭到痛宰，讓圍棋界為之譁然。這位代號「Master」的神秘棋士在連續奪得五十三勝後，昨天一天連勝台灣周俊勳、大陸聶衛平與常昊等，寫下六十勝不敗戰績。
英駐歐盟大使閃辭
英國駐歐盟大使羅傑斯（Sir Ivan Rogers）三日無預警宣布請辭，任期到今年十一月的羅傑斯在英國即將展開脫歐談判的關鍵時刻提前走人，英國前副首相克萊格認為對英國是「一大打擊」。
中國時報
一例一休衝擊物價 政院急滅火 彭淮南背書 通膨壓力溫和
一例一休上路，百業喊漲，府院昨急滅火。央行裁彭淮南出面背書表示，周休二日新制實施後，今年通貨膨脹率可守在1.26％～1.46％，仍在可接受範圍內，國內通膨堪稱溫和。副閣揆林錫耀也表示，新制對製造業營運成本約增加0.1％，服務業平均增加0.22％，並非雇主不能接受的程度，若雇主跟勞工斤斤計較是「雙輸」，呼籲企業疼惜勞工。
改革邁大步 藍軍啟動縣市黨部主委直選
國民黨基層湧現地方黨部主委直選的改革籲求，據了解，黨中央規畫方案已出爐，未來縣市黨部主委將改由黨員直選，任期2年、連選得連任一次，當選後為「當然中常委」，並須負責協助地方募款相關任務。黨中央今天起陸續在各縣市舉辦黨代表說明會，彙整基層意見後，最後版本就會拍板。
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