南韓大廠LG 美消費電子展推超薄電視
2017-01-05 02:36
〔中央社〕南韓3C電子大廠LG在今年美國消費性電子展，推出薄如紙張的4K高畫質超薄電視LG Signature 4K OLED W，LG說，牆紙電視的概念猶如在家打開一扇面向世界的窗戶。
美國LG行銷副總裁范德瓦爾（David VanderWaal）在消費性電子展（CES）的發表會上表示，超薄電視厚度僅2.57公厘，創新設計的理念延續LG向來強調，省略不必要的元素，就是單單凸顯影像透過螢幕呈現的美。
他說，超薄電視的輕薄，猶如電視懸浮在半空，它完全緊貼牆面，緊貼程度可說電視與牆之間完全沒有空隙。
雖然電視薄如紙張，不過該有的視聽享受仍結合了創新科技，包括影像部分結合了超高動態對比（High Dynamic Range）以及超奈米（Nano Cell）技術，畫質更清晰，另採用杜比全景聲（Dolby Atmos）系統，聲音表現更精緻。
LG在發表會上另呈現，透過智慧型手機下載即可整合LG家電的app DeepThingQ，能偵測物體就在前方的掃地機器人，可自動調整水溫的洗衣機。
而 LG 與 Amazon Alexa 合作的冰箱，消費者隨時可透過冰箱內建的攝影機發現欠缺的食材，冰箱直接下令請AMAZON 網購補貨的指令，非常方便。
LG並發表機器人新科技，包括可協助提醒待辦家務並提供播放音樂等娛樂服務的家用機器人，以及在機場等公共場合提供帶路服務的機器人，使AI人工智慧的開發更上層樓。
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