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Master就是Alphago 執行長親自證實

2017-01-05  00:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕近日在中國圍棋網站快速崛起的超級棋手「Master」，一周連創中國、日本與韓國等頂尖棋手，外界盛傳有如此高段的棋力，還能連續不休息下棋，除了電腦圍棋程式無他，而最有可能的就是去年首度創下電腦打敗人腦的Alphago，如今Alphago開發團隊DeepMind的執行長Demis Hassabis在推特上證實猜測，Master就是Alphago。

Demis在推特上宣稱，過去一段時間團隊在非正式的線上圍棋網站中進行測試，在Tygem使用Magister帳號，也在中國的Foxgo網站中使用Master帳號進行對弈，對結果滿意且驚艷。

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  • 超強電腦圍棋程式Alphago的開發團隊DeepMind執行長在推特上證實，日前在中國網站打遍天下無敵手的Master就是Alphago。（取自網路）

    超強電腦圍棋程式Alphago的開發團隊DeepMind執行長在推特上證實，日前在中國網站打遍天下無敵手的Master就是Alphago。（取自網路）

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