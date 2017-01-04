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Master身分曝光 黃士傑：新版AlphaGo

在去年初AlphaGo與南韓圍棋名將李世乭（右）的對戰中，黃士傑（左，Aja Huang）就是負責幫AlphaGo下棋的人。（美聯社）

2017-01-04  23:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國圍棋網站最近出現名為「Master」的神秘棋士，連敗中、日、韓圍棋冠軍及多名好手，創下60連勝的佳績，它的真實身分在4日晚間揭曉，原來是AlphaGo推手、台灣博士黃士傑。黃士傑晚間也在臉書發文，表示最近在網路的對弈平台上進行的非正式快棋對局，是為了檢測新版AlphaGo是否有達到預期，他們很感謝這段期間對弈的棋手和觀戰者，新版AlphaGo對局的創新，以及對局的結果等，都令他們非常感動。

黃士傑是台師大資工系博士畢業，2012年被英國人工智慧公司DeepMind延攬，和David Silver並列首席設計師，後來DeepMind被Google併購成為子公司，黃士傑因此延續圍棋程式開發，成為影響AlphaGo發展的關鍵人物之一。

Master在4日晚間與中國棋手古力交手，卻突然在聊天室發言：「我是AlphaGo的黃博士」，自曝身分，而在擊敗古力後，總計Master上線短短5天打了61場比賽，已經拿下了60連勝全無敗績（其中一場對手離線，判和局）。

黃士傑不久後便在臉書發文，表示最近的對弈是為了測試新版AlphaGo，他指出，古力在與AlphaGo對局以後說：「人類與人工智能共同探索圍棋世界的大幕，即將拉開。」黃士傑透露，現在他們結束了非正式的測試，希望今年會有機會能和圍棋組織以及專家共同探索圍棋，在相互啟發的氣氛中共同領會圍棋的奧妙。

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  • 黃士傑晚間在臉書發文，表示最近在網路的對弈平台上進行的非正式快棋對局，是為了檢測新版AlphaGo是否有達到預期。（圖擷取自臉書）

    黃士傑晚間在臉書發文，表示最近在網路的對弈平台上進行的非正式快棋對局，是為了檢測新版AlphaGo是否有達到預期。（圖擷取自臉書）

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