Master自稱是Alphago 學者從這幾點比對：八九不離十
Master今晚突然在聊天室發言：「我是AlphaGo的黃博士」，自曝身分，引發網友議論。（圖擷取自微博）
〔記者吳柏軒／台北報導〕中國圍棋網站一周前冒出一名超級棋士「Master」，接連打敗中國、日本、韓國等頂尖圍棋高手，截至目前已拿下60勝，宛如日本動漫棋靈王的「Sai」劇情，而各界紛紛臆測其身分，最高機率就是曾在去年打敗韓國棋王李世乭，寫下圍棋界首創電腦擊敗人腦紀錄的超強程式「Alphago」，學者也根據推論認為，Master與Alphago強度不相上下，應該八九不離十。
交通大學資工系教授吳毅成表示，Master出來後，曾和學生討論，發現有幾項「臆測」可以和Alphago吻合，首先是強度，因Alphago去年宣稱程式又再度演進，比打敗韓國棋王李世乭的時候，實力又增進，可以多讓四子，對照Master現今60場勝績的強度很吻合。
再者，Master標註韓國國籍，但研判韓國現有的電腦圍棋程式要達如此高段的可能性較低，而Alphago曾獲得韓國九段證書，若為了隱藏身分，而選擇韓國，也是合理選擇。
第三，Master再對弈時，對每一位高手都很尊敬，並曾用中文打「你下得很好」，還對中國棋聖聶衛平打出「謝謝聶老師」的繁體字，私下與黃士傑友好的吳毅成也說，這很像黃士傑的風格。
吳毅成還提到，黃士傑去年登上自然期刊的論文中，第一個字就是「Mastering」，與現今在網路打遍天下無敵手的Master一樣，同樣讓人猜測Master就是Alphago與黃士傑。
吳毅成說，與其猜測，其實應該反向思考，如果Master不是Alphago，那就代表世界上還存在這更強大的電腦圍棋程式，這對於Alphago團隊來說，恐怕會比別人更想要解開此謎題才對。但吳毅成認為，Alphago團隊是否就是Master，還是要等到黃士傑他們自行解密才算數。
而日本知名圍棋動漫「棋靈王」中，描述1名少年進藤光與古代圍棋高手鬼靈佐為相遇，並展開在圍棋界奮鬥的故事，其中一段劇情描述，進藤光藉由佐為的高深棋力，在網路世界中開帳號「Sai」，透過電腦與全世界高手對弈，打遍天下無敵手；如今對照Master的情況，宛如動漫世界走入現實生活一般。
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