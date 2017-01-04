高市公共腳踏車登廣告 每年可挹注市庫1500萬元

2017-01-04 23:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車CityBike受歡迎，光去年運量突破300萬人次，市府環保局開源節流，今年起除了調整費率，開放租賃站刊登廣告，總計116面看板，加上調費後增加收入，可望每年挹注市庫1500萬元。

高市公共腳踏車CityBike是全國首創，早於台北市YouBike，自98年3月啟用，從當年使用14萬人次，運量逐年向上攀升，累計到去年底為止，已達1200萬人次，去年除了9月受颱風影響外，每月運量突破30萬人次。

環保局指出，近半年來更是成長快速，與前年同期運量相比，成長率超過3成5，尤以巨蛋站、文化師大站、中央公園站、凹仔底站、三多站等，挾著周邊商圈優勢，又緊鄰捷運站，每月運量排名前5名，單站假日每月1萬多人次，觀光帶動運量效應下，最受民眾歡迎。

市府環保局為開源節流，今年起調整租車費率，維持前半小時免費，半小時至1小時只收5元，影響不到1成使用人數，半小時內捷運轉乘CityBike，享有1小時內免費；民眾騎CityBike轉搭捷運，維持原有4元補助，比台北市YouBike更優惠。

環保局今年公告高雄市公共腳踏車租賃站廣告物張貼板管理辦法上路，開放租賃站刊登大、小型廣告，總計116面看板，加上腳踏車後土廣告，月收入55萬元，年增加近700萬元。

局長蔡孟裕表示，公共腳踏車目前後土廣告呈現滿租狀態，假日使用運量突破1萬人次，租賃站看板具一定的廣告效果，未來挹注市庫收入部分，也會用來提升服務品質，堪稱是一舉數得，歡迎工商團體、各界人士承租，達到廣告與宣傳效益。