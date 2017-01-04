母早逝嬤癱瘓 女休學打工上清大

因家遭變故休學在家、半工半讀自學的宋沁，以「逆境向上」與「領導專才」獲得國立清華大學錄取；國立基隆高中校長張智惟以印有「堅持」字樣的基中運動衫相贈，張智惟還對學生表現豎起大拇指說讚。（記者俞肇福攝）

2017-01-04 23:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕清華大學106年特殊選才拾穗計畫日前放榜，因家遭變故休學在家、半工半讀自學的宋沁，以「逆境向上」與「領導專才」獲得錄取；宋沁4日到國立基中拜訪校長張智惟，感謝恩師當年指點明路，才有今天的開花結果。

宋沁的母親早故，宋沁與阿嬤、阿姨相依為命，高一上學期時因阿嬤車禍，身體左半邊癱瘓，白天須有人照顧阿嬤，宋沁義無反顧挑起照顧責任，身體不堪學業、照顧阿嬤兩頭忙，宋沁高一下休學，照顧阿嬤之餘還打工，賺取自己生活費，隔年才重新復學，上完高一課程，宋沁再度休學。

宋沁說，因為阿嬤需要有人照顧，但體力不堪負荷，她高二再度休學，當時在豐原高中任教的國文老師張智惟建議她在家自學，才能照顧阿嬤與兼顧課業。

宋沁從小成績表現優異，因為與阿嬤阿姨相依為命的她，知道只有靠好好讀書才能翻轉命運；宋沁說，當阿嬤發生嚴重車禍時，她選擇休學照顧阿嬤，面對阿嬤漫長的復健之路，她不禁沮喪、茫茫然，問自己活著是為什麼？16歲的她也曾對人生失望而想不開。

但是她想起病榻上的阿嬤、想起阿姨對她的愛，她想到「當你甚麼都沒有，就有無限可能」，人生的一個轉念振作；宋沁說，接下來發生在她身上的事，真的就像書上所說「當上帝關上一扇窗，就會為你開啟另扇窗」，她休學到補習班打工當家教。受到貴人照顧，她教的學生成績大幅進步，阿嬤病情慢慢好轉，她被引薦到台北上班。

宋沁說，感謝豐中老師張智惟告知可以在家自學，她自訂讀書計畫送教育局審定；雖然當年豐中高一的同學目前已經是大學四年級，而她才剛成為清大新鮮人，但她卻格外感恩。

宋沁說，雖然家庭無法提供資源讓她像同學一樣正常升學，但回首來時路，這些經歷與考驗，都成為她人生的養分與資產，讓她更加認識自己；宋沁說，這次感謝清大錄取她，雖然大一不分系，大二希望就讀教育心理諮商系，未來希望考取心理諮商師，藉由所學幫助需要幫助的人。

張智惟校長說，看到學生宋沁能夠成為國立清華大學新鮮人，他比任何人都高興，因為宋沁能有今天的成果是自助天助，她面對人生橫逆考驗、不怨天尤人，藉由在家自學走出自己的路；張智惟說，他鼓勵宋沁將自己的經驗與眾人分享，也希望年輕學子面對困難，要勇敢面對，任何事情都有解決的方法。