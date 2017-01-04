| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
春節東部幹線車票開賣 熱門時段瞬間搶購一空
 首頁 > 生活

銀河系獵戶座大星雲 「新星」亮相

獵戶座大星雲距離地球大約1350光年，質量比太陽大出2000倍。（法新社）

2017-01-04  23:55

〔中央社〕歐洲太空總署（ESA）今天公布美麗照片，拍攝的是銀河系獵戶座大星雲（Orion nebula，又稱Messier 42）內正在形成的新星。

龐大的獵戶座A分子雲是最靠近地球的「造星工廠」，也為天文學家提供觀測星體如何誕生的絕佳機會。

星雲是由分布廣泛的星際氣體和塵埃微粒組成的天體。

獵戶座大星雲距離地球大約1350光年，質量比太陽大出2000倍。

非常年輕的新星無法經由可見光光譜為人所見，不過歐洲太空總署位於智利的可見光和紅外巡天望遠鏡（VISTA）能夠對準紅外線波長，突破遮蔽它們的塵埃。

歐洲南方天文台（ESO）在聲明中說，新的影像觀測方式「讓我們能夠有系統地研究附近分子雲裡新星最早的發展階段」。

截至目前，這套觀測方式已識別出近80萬顆新星、年輕「星體」和遙遠的星系。

肉眼即可在夜空中看見獵戶座大星雲。

歐洲太空總署（ESA）今天公布美麗照片，拍攝的是銀河系獵戶座大星雲（Orion nebula，又稱Messier 42）內正在形成的新星。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宇宙 星雲 歐洲太空總署 歐洲太空總署（ESA） 獵戶座 觀星
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：銀河系獵戶座大星雲 「新星」亮相


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.