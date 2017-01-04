銀河系獵戶座大星雲 「新星」亮相

獵戶座大星雲距離地球大約1350光年，質量比太陽大出2000倍。（法新社）

2017-01-04 23:55

〔中央社〕歐洲太空總署（ESA）今天公布美麗照片，拍攝的是銀河系獵戶座大星雲（Orion nebula，又稱Messier 42）內正在形成的新星。

龐大的獵戶座A分子雲是最靠近地球的「造星工廠」，也為天文學家提供觀測星體如何誕生的絕佳機會。

星雲是由分布廣泛的星際氣體和塵埃微粒組成的天體。

獵戶座大星雲距離地球大約1350光年，質量比太陽大出2000倍。

非常年輕的新星無法經由可見光光譜為人所見，不過歐洲太空總署位於智利的可見光和紅外巡天望遠鏡（VISTA）能夠對準紅外線波長，突破遮蔽它們的塵埃。

歐洲南方天文台（ESO）在聲明中說，新的影像觀測方式「讓我們能夠有系統地研究附近分子雲裡新星最早的發展階段」。

截至目前，這套觀測方式已識別出近80萬顆新星、年輕「星體」和遙遠的星系。

肉眼即可在夜空中看見獵戶座大星雲。