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提款機前驚見「提款雞」？ 網友笑翻：要5號了

2017-01-05  00:16

〔即時新聞／綜合報導〕每月5日是許多公司發薪水的日子，不少人會在提款機前等候領錢，一名網友表示，4日下班時經過郵局，竟看見提款機前有隻雞。其他網友表示，這是「正港提款雞」，還說這隻雞是「先卡位，5號太多人」。

該名網友在PTT上以「嗯...跟想像中的提款機好像....」為題發文，稱下班經過郵局看見提款機前有隻雞，「揉揉眼睛，提款雞？嗯，應該是我累了吧」。

這隻雞引起廣大網友熱議，尤其日期又接近不少公司的發薪日，網友紛紛笑說「要5號了」，這隻雞是來提早卡位的，「雞：過年了要看看薪水有沒有入帳」「提早過年，領錢臭（錯）了嗎XD」

有網友戲稱是「新型車手出現，提款雞！」「提款機PK提款雞」，還有網友討論是要三杯、宮保或是紅燒。

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  • 一名網友表示，4日下班時經過郵局，竟看見提款機前有隻雞。（圖擷取自PTT）

    一名網友表示，4日下班時經過郵局，竟看見提款機前有隻雞。（圖擷取自PTT）

  • 有網友戲稱「新型車手出現，提款雞！」（圖擷取自PTT）

    有網友戲稱「新型車手出現，提款雞！」（圖擷取自PTT）

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