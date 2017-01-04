高鐵南延屏東 高鐵局近期提報交通部進行研究
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高鐵通車營運今日屆滿10年之際，地方政府期望高鐵南延至屏東潮州議題再度被討論，高鐵局主任秘書楊正君表示，高鐵南延屏東近期就會向交通部提報辦理可行性研究，部裡同意就可辦理高鐵南延屏東可行性研究，不過現在外界說的共軌方案確定不可行。
高雄鐵路地下化工程設計之初，就有預留高鐵延伸至屏東潮州空間，曾任交通部高鐵局長的何煖軒說，不論月台、軌道、隧道都有預留空間，可供台鐵、高鐵共用，高鐵延伸是可行的，像日本也有使用同樣技術；台灣不會有第2條高鐵，應該讓更多人來享用。
雖然當初的確有做過高高屏地區鐵共軌技術可行性評估報告中，並有按照標準軌需求預留軌道空間，不過高鐵局已確定共軌方案不可行。因為說當初工程沒有做，現在要再做除了可以增設軌道、隧道不用重挖外，幾乎都要重新做；且這條路線容量1小時只有10班左右，台鐵就不夠還要空出來給高鐵跑，可能1小時才1班車，且高鐵行駛在台鐵軌道，速度與台鐵相當，沒有高速效益。
楊正君說是可以認同當地民眾與地方政府爭取高鐵延伸到屏東，但應該要提出一個具有工程可行性的方案；目前高鐵局研究的方向包含從高鐵左營站不拉進高雄車站直接到屏東，或像台北站一樣，等現在台鐵高雄計畫的地下化工程施做完，將臨時軌遷移後，利用臨時軌下方空間，沿著台鐵地下化隧道興建高鐵隧道等。但各種方案經費、所需用地都要再評估，近期就會把相關內容報給交通部，只要交通部同意，就會辦理正式的可行性研究。
不具名鐵道工程人員指出，如果現在高鐵南延屏東要跟台鐵共構，有非常多問題要解決，雙鐵號誌系統不能共用、電車線與電纜線都要重拉、軌道道岔不能共用；就算真的做完，到時候也會有路權問題，雙鐵列車誰要先走，同一軌道有兩種系統運行會不會有安全疑慮等，並不看好兩鐵共軌的方案。
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