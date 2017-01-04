沒正確性教育 網友「第一次自慰」經驗超崩壞

2017-01-04 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台北市議員汪志冰今天上午邀家長召開記者會，批評有國小課堂教導小六學童「自慰」，網友也在PTT八卦板上熱烈討論，一名自稱未受過性教育的受害者，更是在網路上分享「第一次自慰」發生的悲慘經驗。

網友在PTT上表示，自己從未受到性教育，不但學校老師跳過不教，家長也都是用輕挑的態度來面對，因為本身發育較晚，同學在討論自慰、龜頭、保險套等，他都不清楚這些東西的意思。

PO文者表示，國二那年他向爸媽提問「保險套」是什麼意思？只見他們面面相覷不願意正面回答，直說「你長大就會懂了」，但當時充滿好奇心苦苦逼問他們，得到的答案竟是「口香糖」。

於是PO文者到yahoo知識+尋找答案，並嘗試第一次的自慰，但實際上卻沒有網路上所說得這麼美好，甚至還在之後發現，自己第一次自慰所射出來的液體竟然是「尿」，而不是「精液」，這也嚷網友感嘆道，因為沒有人願意教導正確的性知識，才會讓他發生如此崩壞的經驗，保守的老師與家長都應該負起責任。