墾丁鵝、貓漲價多賺3千萬 國家公園將推一票玩到底

龍鑾潭周邊鳥類資源豐富，但遊客數不多。（記者蔡宗憲攝）

2017-01-04 22:51

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕墾丁鵝鑾鼻公園及貓鼻頭公園，去年初分別調漲價格及新設收費，不少當地業者擔心嚇跑遊客，但根據墾管處剛出爐的統計資料，兩個園區人數雖減少，但獲利大增3000萬，墾管處決定研究「一票玩到底」，將冷熱門景區結合推廣，讓民眾分散到各景點旅遊，避免環境乘載量過高。

鵝鑾鼻公園門票售價，去年起全票由40元調高至60元，貓鼻頭首度收費30元，鵝鑾鼻105年旅遊人數約121萬，低於104年的166萬人次，但收入7300萬卻遠高於前一年度的5880萬。

首度收費的貓鼻頭，旅遊人數約145萬，低於104年的264萬人次，但收費後2400萬收入，比起104年度僅收停車費收入746萬大大充實國庫，兩個景區合計收入9737萬餘元，能分得一半獲利的「股東」恆春鎮公所，也可望大大充實鎮庫。

墾管處處長劉培東說，國家公園收費是政府的方向，墾丁國家公園部分景點湧入過多遊客，近年推廣社區旅遊及生態區收費導覽有成，考慮首創國家公園「一票玩到底」的概念。

劉培東表示，對比鵝、貓兩園區一年百萬的參訪人次，目前園區內的龍鑾潭自然中心及瓊麻館展示區相對冷門，每年參訪人數都低於5萬人次，未來將把熱門的園區搭配冷門園區，並搭配社區體驗遊程及無動力水上活動，讓遊客看到更多墾丁國家公園之美。

鵝鑾鼻公園獲利增加。（記者蔡宗憲攝）