墾丁鵝、貓漲價多賺3千萬 國家公園將推一票玩到底
2017-01-04 22:51
龍鑾潭周邊鳥類資源豐富，但遊客數不多。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／恆春報導〕墾丁鵝鑾鼻公園及貓鼻頭公園，去年初分別調漲價格及新設收費，不少當地業者擔心嚇跑遊客，但根據墾管處剛出爐的統計資料，兩個園區人數雖減少，但獲利大增3000萬，墾管處決定研究「一票玩到底」，將冷熱門景區結合推廣，讓民眾分散到各景點旅遊，避免環境乘載量過高。
鵝鑾鼻公園門票售價，去年起全票由40元調高至60元，貓鼻頭首度收費30元，鵝鑾鼻105年旅遊人數約121萬，低於104年的166萬人次，但收入7300萬卻遠高於前一年度的5880萬。
首度收費的貓鼻頭，旅遊人數約145萬，低於104年的264萬人次，但收費後2400萬收入，比起104年度僅收停車費收入746萬大大充實國庫，兩個景區合計收入9737萬餘元，能分得一半獲利的「股東」恆春鎮公所，也可望大大充實鎮庫。
墾管處處長劉培東說，國家公園收費是政府的方向，墾丁國家公園部分景點湧入過多遊客，近年推廣社區旅遊及生態區收費導覽有成，考慮首創國家公園「一票玩到底」的概念。
劉培東表示，對比鵝、貓兩園區一年百萬的參訪人次，目前園區內的龍鑾潭自然中心及瓊麻館展示區相對冷門，每年參訪人數都低於5萬人次，未來將把熱門的園區搭配冷門園區，並搭配社區體驗遊程及無動力水上活動，讓遊客看到更多墾丁國家公園之美。
鵝鑾鼻公園獲利增加。（記者蔡宗憲攝）
鵝鑾鼻公園獲利增加。（記者蔡宗憲攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 擊敗中國棋聖 「Master」用繁體字說話了！
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 被酸拿不少贍養費 陸元琪PO文：沒拿袁惟仁一塊錢
- 同窗淪破窗賊 警官也感嘆
- 徐國勇駁一例一休無「三輸」 賴正鎰：他沒弄清楚
- 飄零與人權》日常生活的勇氣
- UFC》她48秒就被KO 每秒仍爽賺200萬
- 淡水鬧區藥妝店火警 中山路塞翻了
- 腸病毒就診 桃市連4週逾1400人次
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 賢拜陪同教技能 中年加農開訓
- 臨會恐奮戰到小年夜
- 獨臂嬤賣臭豆腐 肩挑老少重擔
- 川普不屑北韓核武 酸中國沒幫助
- 女神崩壞！長澤雅美爆嬸味 雙下巴滿臉皺紋
- 灰熊戰湖人搶西部前4強 今日轉播與賽事預告
- 升營所稅、降綜所稅 財部有2腹案
- 全家都中49魔咒 他…逃過一劫
- 無法全區暫定古蹟 嘉禾新村隨時會被拆
- 唱衰柯文哲市政？ 郝龍斌：最壞的時候才剛開始
- 〈愛情軍師團〉舊情人 請回答
- 痴情正妹墜樓 劈腿男涉加工自殺
- 獄中種菜、玩樂團 週刊爆葉少爺坐爽牢
- 撂人押走情敵狠虐 香菸燙眼皮、人吊半空
- 一例一休惹民怨？綠委暗指兩例會更糟
- 年曆正妹變空姐 「豪乳夾貓照」瘋傳
- 車禍24小時內死亡人數 再創新低
- 企業贊助 800學子喜「閱」英文故事
- 《小檔案》福泰冬山厝 曾獲遠東建築獎
- 黑琵過境澎湖 遭家犬追逐
- 長頸鹿霸氣護兒趕跑獅群 網友讚母愛偉大
- 煙火都放完3天了！樹懶拜年噴笑超有梗
- 《升格6年來》台南市府緊縮預算 平均年省7億
- 日職》巨人大補強 拚奪冠10大必看焦點
- 世大運聖火傳遞火炬手海選 報名時間延長至1月20日
- 黑鳶調查幾掛零 動保人士疑滅鼠藥肇禍
- 伍佰槍戰近百粉絲 計畫登小巨蛋不擔心不夠嗨
- 「35歲為界」 郝明義用兩張圖分析世代差異
- 戶政通知要入籍才知妻子通姦生女 夫求償勝訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：墾丁鵝、貓漲價多賺3千萬 國家公園將推一票玩到底
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分