| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
神秘棋士「Master」 自曝是AlphaGo推手黃士傑
 首頁 > 生活

憨厚男星現身加油 拉抬憨兒公益禮盒買氣

2017-01-04  21:55

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆新年將屆，演藝圈外表、個性都憨厚老實的男星王中平，得知桃園市真善美社會福利基金會推出的公益年節禮盒，原預計義賣3000盒卻賣不到300盒，參與包裝的憨兒愁顏不展，擔心禮盒賣不出去，少了獎勵金就賺不到錢包紅包給家人，今天他前往憨兒家園打氣、幫忙包裝禮盒，希望拉抬買氣、鼓勵民眾送禮也送公益。

王中平表示，老婆余皓然位於桃園中壢的娘家鄰近真善美社會福利基金會，加上有一位憨兒歌迷曾在基金會接受訓練，有一技之長並能自食其力，近幾年只要基金會有需要他的地方，他一定不推辭，由於過年期間免不了送禮，他希望大家把機會留給認真工作的憨兒，讓他們可以賺些紅包錢，和家人開心過年。

教保老師謝秀絹也說，所推出公益年節禮盒包含茶梅、茶瓜子、茶葉，還加贈小豬零錢筒，主要募集憨兒工作訓練的基金，同時讓他們動動手、動動腦，減緩身體退化速度，義賣獎勵金就是憨兒最大的期待。憨兒家園電話：（03）456-1455分機225。

廣告
  • 藝人王中平拉抬憨兒公益禮盒買氣。（記者李容萍攝）

    藝人王中平拉抬憨兒公益禮盒買氣。（記者李容萍攝）

  • 藝人王中平籲送禮送公益。（記者李容萍攝）

    藝人王中平籲送禮送公益。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公益 年節送禮 王中平 社福
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：憨厚男星現身加油 拉抬憨兒公益禮盒買氣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.