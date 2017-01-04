憨厚男星現身加油 拉抬憨兒公益禮盒買氣

2017-01-04 21:55

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆新年將屆，演藝圈外表、個性都憨厚老實的男星王中平，得知桃園市真善美社會福利基金會推出的公益年節禮盒，原預計義賣3000盒卻賣不到300盒，參與包裝的憨兒愁顏不展，擔心禮盒賣不出去，少了獎勵金就賺不到錢包紅包給家人，今天他前往憨兒家園打氣、幫忙包裝禮盒，希望拉抬買氣、鼓勵民眾送禮也送公益。

王中平表示，老婆余皓然位於桃園中壢的娘家鄰近真善美社會福利基金會，加上有一位憨兒歌迷曾在基金會接受訓練，有一技之長並能自食其力，近幾年只要基金會有需要他的地方，他一定不推辭，由於過年期間免不了送禮，他希望大家把機會留給認真工作的憨兒，讓他們可以賺些紅包錢，和家人開心過年。

教保老師謝秀絹也說，所推出公益年節禮盒包含茶梅、茶瓜子、茶葉，還加贈小豬零錢筒，主要募集憨兒工作訓練的基金，同時讓他們動動手、動動腦，減緩身體退化速度，義賣獎勵金就是憨兒最大的期待。憨兒家園電話：（03）456-1455分機225。