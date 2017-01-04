不想GG？紅面番鴨「逃」到電線上！
2017-01-04 22:03
紅面番鴨站在彰化縣花壇鄉間的電線上。（取自花壇人俱樂部）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕因為不想當薑母鴨，所以這隻紅面番鴨「逃家」了？這一逃，逃到高高的電線上，從白天到晚上！
網路社群《花壇人俱樂部》今天有網友貼文指出「彰化縣花潭鄉文德宮斜坡的紅綠燈上，這裡鴨子已經在電線上站一整天了...怎麼上去的呀！」照片可以看到紅面番鴨就「站」在電線上。
這則貼文立即引起廣大迴響，隨即有鄉親也跑去現場看，晚間陸續拍回「電線上鴨子」最新動態，可以看到鴨子所站的電線高度，比紅綠燈還要高，就有網友回文說，「從白天就看到了！」還有人強調，以前也曾經看過有鴨子在路上飛；還有人說「鴨子本來就是會飛的」；有人則說「要如何救牠下來？」
彰化縣野鳥協會理事李璟泓表示，這應該民眾所養的，並非候鳥，有可能是受到驚嚇，或是遇到危險，所以才逃到電線上，而鴨子本來就是會飛的。
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