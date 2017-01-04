獵殺「鬼蝠魟」將挨罰 漁民喊冤：安檢所未告知

2017-01-04 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄前鎮漁港傳出有漁民獵殺支解「鬼蝠魟」，引發輿論撻伐，高雄市府今調查，指出涉案漁船為高雄籍旗津船隻，船主已坦承誤捉，也沒有通報，將面臨3至15萬罰鍰。

媒體報導，其他旗津漁民出面為船主喊冤，稱「討海人傻傻的，怎麼會知道什麼保育類」，更質疑安檢所未在進港時告知，因為「進港就是沒問題，就是殺、買賣」。

《東森新聞》報導，第五岸巡總隊港口安檢所長陳信男說，由於進港可以採快速通關，如果船隻沒有脫離雷達偵測範圍，可由雷達偵測，不必靠岸受檢，若剛好該艘捕捉2隻鬼蝠魟的漁船，是採快速通關的話，是沒辦法發現的。

目前鬼蝠魟在台灣不算保育類，但漁民捕獲鬼蝠魟，依法必須在必須在返港一天內主動通報，並留置整尾魚體24小時，供指定學術單位進行科學採樣，才可將魚體拍賣及利用，如果經農委會認定有必要提供學術單位進行科學研究或教學展示者，學術單位得優先依議價購買，若查獲漁民未依法通報，可依《漁業法》處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。