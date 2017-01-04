| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
神秘棋士「Master」 自曝是AlphaGo推手黃士傑
 首頁 > 生活

獵殺「鬼蝠魟」將挨罰 漁民喊冤：安檢所未告知

2017-01-04  22:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄前鎮漁港傳出有漁民獵殺支解「鬼蝠魟」，引發輿論撻伐，高雄市府今調查，指出涉案漁船為高雄籍旗津船隻，船主已坦承誤捉，也沒有通報，將面臨3至15萬罰鍰。

媒體報導，其他旗津漁民出面為船主喊冤，稱「討海人傻傻的，怎麼會知道什麼保育類」，更質疑安檢所未在進港時告知，因為「進港就是沒問題，就是殺、買賣」。

《東森新聞》報導，第五岸巡總隊港口安檢所長陳信男說，由於進港可以採快速通關，如果船隻沒有脫離雷達偵測範圍，可由雷達偵測，不必靠岸受檢，若剛好該艘捕捉2隻鬼蝠魟的漁船，是採快速通關的話，是沒辦法發現的。

目前鬼蝠魟在台灣不算保育類，但漁民捕獲鬼蝠魟，依法必須在必須在返港一天內主動通報，並留置整尾魚體24小時，供指定學術單位進行科學採樣，才可將魚體拍賣及利用，如果經農委會認定有必要提供學術單位進行科學研究或教學展示者，學術單位得優先依議價購買，若查獲漁民未依法通報，可依《漁業法》處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

廣告
  • 旗津漁民出面為船主喊冤，稱「討海人傻傻的，怎麼會知道什麼保育類」（圖擷取自東森新聞）

    旗津漁民出面為船主喊冤，稱「討海人傻傻的，怎麼會知道什麼保育類」（圖擷取自東森新聞）

  • 漁民質疑，在漁船進港時安檢所未告知鬼蝠魟，因為「進港就是沒問題，就是殺、買賣」。（圖擷取自東森新聞）

    漁民質疑，在漁船進港時安檢所未告知鬼蝠魟，因為「進港就是沒問題，就是殺、買賣」。（圖擷取自東森新聞）

  • 第五岸巡總隊港口安檢所長陳信男說，若剛好該艘捕捉2隻鬼蝠魟的漁船，是採快速通關的話，是沒辦法發現的。（圖擷取自東森新聞）

    第五岸巡總隊港口安檢所長陳信男說，若剛好該艘捕捉2隻鬼蝠魟的漁船，是採快速通關的話，是沒辦法發現的。（圖擷取自東森新聞）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保育類 旗津 高雄 鬼蝠魟
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：獵殺「鬼蝠魟」將挨罰 漁民喊冤：安檢所未告知


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.