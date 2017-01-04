明白天溫暖舒適 早晚偏涼 好天氣至週六

明天（5日）全台各地多為多雲到晴，天氣相對穩定。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-01-04 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕明（5）日風向漸漸轉為東風至東南風，持續帶來溫暖空氣，西半部高溫約在27、28度，東半部約25至27度，夜晚清晨各地低溫約介於17至20度間，中南部的日夜溫差較大，早出晚歸記得多添加衣物，避免感冒。

中央氣象局表示，明日水氣偏少，各地大多為多雲到晴、相對穩定的天氣，只有東半部地區還有北部山區有局部零星雨。

近期（5日至7日）臺灣西半部地區及馬祖、金門容易因局部霧或低雲影響能見度，交通往返時，建議先確認航班資訊，行車時也請注意安全。

氣象達人彭啟明指出，這樣舒適溫暖的天氣預計將持續到週六，請民眾好好把握這三天的好天氣，週日起水氣較多、冷空氣將會開始肆虐。

另外，明日馬祖、金門及中部AQI為對敏感族群不健康等級，雲嘉南及高屏為對所有族群不健康等級，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。