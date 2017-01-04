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屏東「佳樂水」災後重生 今年盼規劃賣店區

佳樂水新年重新營運。（記者蔡宗憲攝）

2017-01-04  21:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕從莫蘭蒂颱風後關閉的滿州佳樂水風景區，年初宣布重新開放，但損壞嚴重的賣場確認為危樓封閉，滿州鄉公所預計在今年招商重建，希望建立旅館結合賣場，重現佳樂水往日榮光。

去年9月間莫蘭蒂強颱襲台，數以噸計的巨石被狂風巨浪推上岸，候車亭和辦公室如被轟炸過，隨後又來兩個颱風，整個園區瞬間成廢墟，步道寸步難行，原預計去年11月復原，因損壞狀態太慘，直到元旦才正式重啟。

滿州鄉公所初步調查園區，遊園車都正常運輸，沿線供導覽解說的犀牛石、觀音石、青蛙、臥豬石、海獅石都沒有移動或損壞，途中的涼亭及公共設施都已修復，正常提供遊客入內參訪。

滿州鄉鄉長余增春表示，當地以生猛海鮮為訴求的賣場，已有42年歷史，到處破損、鋼筋裸露，經過颱風肆虐後正式鑑定為危樓封閉，全面禁止民眾進出，今年將對外招商經營旅宿賣店及茶葉、陸蟹生態展覽館，重振佳樂水觀光商機。

賣場鑑定為危樓封閉。（記者蔡宗憲攝）

賣場鑑定為危樓封閉。（記者蔡宗憲攝）

佳樂水奇石都未損壞移動。（記者蔡宗憲攝）

佳樂水新年重新營運。（記者蔡宗憲攝）

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標題：屏東「佳樂水」災後重生 今年盼規劃賣店區


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