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基隆首座國民運動中心 最快本月中旬開幕

基隆市國民運動中心試營運後，發現有16項缺失待改善，市府相關單位4日前往會勘改善情形。（記者俞肇福攝）

2017-01-04  20:51

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市第一座也是唯一一座的國民運動中心，去年12月試營運30天後，市府相關單位4日會勘運動中心待改善16項缺失；會勘中仍發現數項缺失，市府要求業者改善，若一切順利，最快本月中旬正式開幕，供市民一起來運動。

基隆市長林右昌對於國民運動中心工程品質極為重視，去年12月27日市務會議後，要求教育處長、工務處長帶隊會勘，找出多項缺失，請營造商與經營廠商改善，4日下午由教育處杜秘書帶隊會勘。

會勘過程中，發現攀岩場仍有鬆動、一樓游泳池SPA處待改善，要求廠商本月6日改善完畢，等待複驗，若順利通過檢驗，就會擇期舉行開幕典禮。

未來正式營運後，基隆市民出示身分證、市民樂學卡或國 （高）中小樂學卡，可享有前半年游泳池及桌球室6折優惠，半年後至108年底，享有尖峰時段8折，離峰時段6折優惠。

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