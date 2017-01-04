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抗議市府調高抽成 北農工會揚言春節前怠工3天

2017-01-04  20:36

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第一果菜批發市場由台北市政府委託台北農產運銷公司經營，雙方合約已於去年底到期，但北市府依市議會財政建設委員會建議，將合約使用費抽成大幅提高，預估1年將使北農淨利減少3600萬元。據此，北農至今未同意續約，台北農產企業工會甚至揚言在春節前怠工3天，恐造成市場供給中斷，進而衝擊蔬果民生供應與物價。

第一果菜批發市場隨著農曆春節接近，市場供需量大增，每天交易蔬果將近兩千公噸，左右大台北地區數百萬人民生需求，若受委託經營批發市場的北農不願意續約，或者罷工導致市場正常供應中斷，從農民、承銷商、傳統零售菜市場、連鎖賣場、小吃業者等市場各通路都會造成嚴重衝擊。

市場處上周赴財委會報告要與北農簽訂的新合約內容，財委會決議通過第一果菜批發市場的拍賣場、冷藏庫與停車場抽成使用費，抽成比例統一由10％提高至15％，北市府約可多抽取3600萬元租金，幾乎佔北農往年稅前淨利的86％。

北農指，若市府收取使用費大幅度調整費率至15％，將嚴重影響營運及股東權益，因此會在18日常務董事會議中討論後，再決定如何簽約。北農企業工會則預計明天上午10點召開記者會，抗議北市府大幅調整抽成比例，致嚴重影響北農經營與員工生計，不排除在春節前怠工3天。

市場處表示，目前第一果菜批發市場仍是由北農實質權管，委託合約正在跑程序當中，過程中會維持市場正常運作。至於18日後若北農決定不續約，如何維持市場運作？市場處僅稱，無法回答假設性問題。但據了解，市府已放棄自行籌組新公司可能，且台北市長柯文哲去年12月已下令完成與北農簽約，市場處只能盡力達成。

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  • 台北農產企業工會明天上午將召開記者會，抗議市府調整抽成比例，並揚言將在春節前怠工3天。圖為工會日前抗議被外界指稱有「菜蟲」。（資料照，記者黃建豪攝）

    台北農產企業工會明天上午將召開記者會，抗議市府調整抽成比例，並揚言將在春節前怠工3天。圖為工會日前抗議被外界指稱有「菜蟲」。（資料照，記者黃建豪攝）

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