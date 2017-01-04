別裝大學生！高鐵寒假5折票需帶學生證查驗

2017-01-04 20:18

［記者黃旭磊／高雄報導］寒假及新年假期將至，高鐵開賣大學生返鄉5折票，不過，由於價差多，為防止民眾偽裝學生，高鐵提醒乘車時需帶本人之有效學生證正本查驗。

高鐵今年首次規劃「大學生寒假返鄉．開學返校」5折優惠列車，返鄉列車已開放購票，至於開學返校列車則於本月14日凌晨開賣，由於先前曾發生一般民眾到超商買學生票，店員未查證件衍生漏洞，高鐵提醒驗票有2道關卡，被捉包需補差價並罰款。

高鐵左營站表示，大學生寒假專案從1月13日（五）至1月17日（二）及2月10日（五）至2月19日（日）期間搭乘，除原適用5折、7折或八85折優惠，上述期間每天提供南下、北上各一班指定班次，總計30班次之各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座5折優惠。

相關人員指出，優惠票有兩道關卡，第一關在閘門，一般票種感應燈亮綠色，優惠票則亮黃燈，站務人員會特別觀察是否有學生證，第二關在列車長，由自行開發軟體查驗座位分配，若「長得像阿姨、叔叔卻買學生票，被驗機率高，不過，也有中高齡碩博生搭乘就是了。」