台鐵東部幹線春節車票 5日零點開放訂票

2017-01-04 20:11

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵春節連續假期車票，東部幹線部份將從5日零點開放訂票，許多花蓮人今晚將準備熬夜守在電腦前搶票，除了事先準備好多台電腦、手機增加搶票機率，而事前做好最佳的搶票組合、分段訂購更是許多花蓮人必備的知識。

花東地區由於對外交通不便，居民、觀光客主要是透過火車往來台北、花蓮間，但鐵路運量有限，每天單向僅有3萬上下的座位，造成花蓮火車票經常是一票難求，而連續假日更是搶破頭，熱門時段的車票經常在開放訂票後不到10秒就會被搶購一空。

經常幫外地求學孩子訂票的楊媽媽說，自己的訂票技巧通常是準備2台電腦，2個人分別負責訂去、回，現在更會用智慧型手機的搶票APP，先規劃好準備訂購的班次、時間，一開放就馬上搶票，若沒搶到，再隔2天，每天上網點點看，通常多試個幾個時段，總會訂到1、2張票，若真的沒辦法，只好請小朋友到羅東轉車買站票回花蓮。

台鐵指出，5日0點開始，開放訂購1月19日至2月2日東部幹線對號列車乘車票（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）東線實名制列車於年1月21日（星期六）6時起開放訂票。

而這次春節連續假期疏運，東部幹線（含南迴線）加開自強號146列、莒光號45列、復興號及區間車63列，共計254列次；春節疏運期間的節前（26日）及節後（31日、2月1日）離峰時段推出7折紅眼列車，以紓解尖峰時段人潮。

而1月27日至2月1日止，加開樹林－羅東對號區間快車，疏運台北－宜蘭間返鄉、出遊旅客，並提供優惠票價100元。台鐵指出，1月26日、27日、31日及2月1日加開東線8班實名制及6班返鄉自強號專車，實名制班次於1月21日（星期六）6時起開放身份證U、V及105年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票，返鄉專車由地方政府另行宣佈訂票事宜。