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鹿港「蚊子公園」15歲了 3帖藥方找回人氣

鹿港生態性休閒公園，新增公共藝術，以隘門、剪黏、門柱為創作語彙。（記者劉曉欣攝）

2017-01-04  20:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕蝦米！花了將近億元的豪華「蚊子公園」，竟然已經15歲了！

「我有信心，要讓都市毒瘤，變成新景點！」彰化縣鹿港鎮長黃振彥表示，鹿港生態性休閒公園，因為原本為墳墓，後來打造公園又樹木太密，「陰森森」讓居民都怕怕，鎮公所今年起正式從縣府手中接下代管，將祭出「3帖藥方」來活化，擺脫「蚊子公園」的惡名！

黃振彥表示，目前已完成「第1帖藥」，就是進行全園樹木「疏植」加上新增公共藝術作品，全園本來以1000多棵樹木，移除掉300多棵枯木，再把部分樹木移植為行道樹，所以，現存有700多棵樹木，整個公園的透光性大大提高。

黃振彥說，今天啟用公共藝術，經過評選選出由鹿港女婿蔡文祥所設計「迎風隘門」，以隘門、剪粘、門柱為創作語彙，文開國小童軍社協助馬賽克拼貼，讓公共藝術也有在地參與。

而「第2帖藥」將在今年增設「鹿舍」，也就是6隻可愛梅花鹿的家，同時恢復原有水舞廣場的「親水區」；鹿港鎮公所建設觀光課長許弘華表示，這兩項工程均已發包，「鹿舍」預計4月間完工，親水區則是預計5月間完工。

「第3帖藥」則是預計在原本設計溫室用途的玻璃屋後方，打造兒童遊戲區，由於玻璃屋嚴重損壞，未來考慮成為「鹿舍」管理中心，希望能夠在後年施工。

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  • 鹿港生態性休閒公園，原本樹木過密，經過疏植，透光性大增。（記者劉曉欣攝）

    鹿港生態性休閒公園，原本樹木過密，經過疏植，透光性大增。（記者劉曉欣攝）

  • 鹿港生態性休閒公園，今年將會增設親水區。（記者劉曉欣攝）

    鹿港生態性休閒公園，今年將會增設親水區。（記者劉曉欣攝）

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