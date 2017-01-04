媲美八煙聚落祕境 淡水「水中央」成拍照新地標
隨著八煙成為絕響，近日有不少網友在淡水發現另一處「水中央」秘境，許多人都用「北8鄉道 奎柔山路」打卡，並PO上在當地拍下的美照。（圖由網友chu19940506提供）
〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市金山區的八煙聚落，因猶如仙境的水梯田美景而爆紅，但去年卻因故封村，令外界直呼可惜，不過近日有民眾發現另一處媲美八煙的新景點，許多網友造訪後都直呼好美，紛紛拍照PO網，引發不少迴響。
位在陽明山國家公園境內的八煙聚落屬於私人產權土地，過往是許多遊客喜愛造訪的「世外桃花源」，但大量遊客湧入對住在當地的蔡姓宗族來說卻是不堪其擾，對於是否封村或收費也曾引發一陣風波，最終仍在去年11月間封村。
隨著八煙成為絕響，近日有不少網友在淡水發現另一處「水中央」秘境，許多人都用「北8鄉道 奎柔山路」打卡，並PO上在當地拍下的美照，如畫的美景讓網友譽為「進階版水中央」，不管是清澈的湖面倒影、依山傍水又搭配藍天白雲，或是映照夕陽的寧靜悠然氛圍，都讓網友直呼太美，但也有不少網友擔心，祕境爆紅後會不會又遭破壞，「希望這祕境可以長久。」
如畫的美景讓網友譽為「進階版水中央」，不管是清澈的湖面倒影、還是依山傍水又搭配藍天白雲的美景。（圖由網友lambertshih提供）
不少網友都在IG上PO出另一處媲美八煙的新景點美照，如畫的美景被網友譽為「進階版水中央」。（圖由網友linxmiiyu提供）
民眾發現另一處媲美八煙的新景點，許多網友造訪後都直呼好美。（圖由網友bibomistletoe提供）
映照夕陽的寧靜悠然氛圍，也引發網友熱議。（圖由網友chingchingz_提供）
近來網路瘋傳淡水一處進階版新秘境「水中央」，景色更勝八煙，讓許多人前往朝聖。（中央社）
位在陽明山國家公園內的八煙聚落屬私有土地，已在去年11月間封村。（資料照，中央社）
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