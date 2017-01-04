校護能換藥嗎？ 教部：下週與衛福部建立用藥SOP
〔記者吳柏軒、蕭玗欣、吳亮儀／台北報導〕學生在校園不慎受傷，傷勢不重大多會到學校健康中心包紮，但校園護理人員去年在相關會議上卻提出質疑，因醫師法、藥師法受限相關用藥，導致不能幫學生「換藥」，衛福部、教育部昨趕緊澄清沒有禁止換藥，但相關用藥規範仍模糊不明，雙方最快將在下周建立用藥SOP，如屬於健康中心必備的藥品，就應讓校醫能免醫囑換藥等。
成功大學學務長董旭英表示，校內護理人員曾在6年前接獲衛福部公文，指出在校園替學生施打胰島素的爭議，當時是為了釐清護理人員能否打針；而去年則是在8月中連續召開大專校院衛生保健組長研習會、大專校院護理人員工作研習會，2次會議都有人提問校護的用藥問題，在場的衛福部官員解釋要遵循醫師法及藥師法等，因而衍生校護不能用優碘幫學生換藥的爭議。
董旭英說，因成大有附屬醫院醫師，所以持續讓校護幫學生換藥，但部分大學沒有醫師，可能衍生法規解讀的擔憂，如校內曾有校護幫學生塗優碘卻引發過敏，且該案還有醫囑，只好請學生趕緊再去看醫生治療，認為校護用藥仍須衛福部、教育部釐清，否則第一線的校護仍會有工作困擾與擔憂。
清華大學學務長謝小芩說，滿多學生車禍擦傷，不見得去醫院看，到健康中心擦藥換藥很方便，但校護用藥問題卻從去年會議浮上檯面，相關規定讓校護不敢違法，今年元旦起只好不幫學生換藥，只處理緊急狀況傷口，但校方其實相信護理專業，「不能換藥聽到都覺得不可思議。」中央大學衛保組也表示，學生一般小面積傷口，若不需送醫會進行第一次照料；但傷口多約10到14天癒合，後續換藥稱為「常規傷口」，學生若要換藥則須持醫囑才能服務。
台灣師範大學健康中心主任連盈如說，換藥是校護工作中「傷病處理」的一環，而去年校方沒派代表參加會議，目前校內仍實施換藥服務，但相關藥品施用確實存在爭議，但不讓學生在健康中心換藥，還要到診所掛號，除了掛號費，也產生健保資源排擠問題，學生傷口包紮有時每周數次，會造成很大困擾與成本支出，且學生換藥也是其權益，如果要取消，也需白紙黑字才會取消，貿然停止會製造很大反彈。
台灣大學學務長陳聰富說，校內的衛保組因為設有2名校醫，所以在相關傷口包紮、換藥措施等都沒有問題。
面對校護換藥爭議，教育部綜規司長黃雯玲說，去年會議上因許多健康中心備用藥品在使用上存有「灰色地帶」，希望能建立用藥SOP，但教育部從未禁止校護幫學生換藥，而教育部另有「各級學校健康中心設施基準」，其中便條列保健、傷病處理耗材，如生理食鹽水、優碘溶液等，未來擬和衛福部討論，只要列入耗材，就能讓校護免醫囑而施用，但須衛福部解釋放寬法令，最快下周開會，擬定結論並發放公文給各校，讓校護遵循。
衛福部醫事司長石崇良解釋，校護具護理師資格，都可處理傷口，而有些病童需進一步照護，如施打胰島素等，則需家長帶來醫師處方才能施打，不能處理傷口是誤傳，會發公文給教育部釐清疑慮。石崇良還說，成藥、指示藥和處方用藥的規定非常清楚，就算學生帶來處方藥，只要有醫囑，校護都能為學生處理，至於成藥和指示藥就算一般民眾也都能使用，不會有觸法問題；至於校護怕觸法，他說，護理師不可能不清楚各類用藥規定，應是對公文的過度解讀造成誤解。
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標題：校護能換藥嗎？ 教部：下週與衛福部建立用藥SOP
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