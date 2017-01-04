宜蘭14校聯合舞展吸睛 影片點閱率破30萬

拍攝團隊指出，進行拍攝的那兩天宜蘭仍是陰雨的天氣，但還是克服萬難開拍，即便大家被雨淋濕熱情依然不滅。（圖擷自《蘭勁舞力》YouTube）

2017-01-04 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭14所學校將舉辦2017聯合舞展，由於宣傳影片拍得非常吸引人，在近日引發熱議，但這段影片在拍攝過程中其實遇到不少困難，由宜蘭在地人組成的攝影團隊更是在假日從外地趕回拍攝，不過憑著一股熱情，最終還是完成這部引發話題的作品。

宜蘭14所學校將舉辦2017聯合舞展《喚》，《蘭勁舞力》近日更於臉書粉絲專頁推出宣傳影片，網友對影片中學生舞技和影片的拍攝技巧印象深刻，影片上傳不過4天就已突破30萬點閱率。

《蘋果》報導，拍攝影片的團隊從攝影、燈光到美宣都是宜蘭在地人，他們多在外地工作，只是利用假日回鄉拍攝，前後耗時共半年。原定的拍攝日期也因連日大雨只能不斷延期。

據拍攝團隊指出，進行拍攝的那兩天宜蘭仍是陰雨的天氣，但在時間、經費及設備的各種壓力下，還是克難開拍，手機、汽機車燈光都被拿來營造影片所需要的效果，即便大家被雨淋濕熱情依然不滅，最後是在去年的12月初才完成拍攝。

由於這部影片結合了宜蘭14所學校、16到21歲的學生，所有人都用心投入，希望能為宜蘭盡一份心力，希望今年6月的舞展能吸引更多人來觀看。

相關影片： 2017宜蘭十四校聯合舞展【喚】

影片出處：《蘭勁舞力》

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