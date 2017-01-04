加速航空城蛋黃、蛋白區脫鉤 環團明赴桃市府抗爭
2017-01-04 20:02
〔記者蕭婷方／台北報導〕航空城都市計畫去年完成聽證，預計107年下半年將通過都市計畫審查，隨後進入土地徵收程序。為縮短開發時程，桃園市府主張，由市府主導的「蛋白區」不需環評，爭取蛋白區與交通部的蛋黃區脫鉤，讓蛋白區的區段徵收單獨作業。桃園航空城反迫遷聯盟批，桃市府此舉本末倒置，明將赴市府抗爭。
內政部地政司今受訪時則回應，「蛋白區」與「蛋黃區」雖屬不同個案，但在蛋黃區未通過環評、都市計劃變更前，不會受理蛋白區徵收程序的審議。
桃園航空城區段徵收面積為3155公頃，交通部主導的蛋黃區佔1481公頃，主要做為第三航站、第三跑道及自貿區等；桃園市政府主導的蛋白區占地1674公頃，規劃作住宅區、商業區與產業專區，另有基礎建設用地。
桃園航空城計畫，交通部現已展開「蛋黃區」第三跑道環評作業，由於市府主導的「蛋白區」不需經過環評，若兩區脫鉤開發，蛋白區區段徵收單獨作業，市府預估可縮短一年半時程。
桃園航空城反迫遷聯盟發言人田奇峰今受訪時批，航空城蛋白區為配合蛋黃區規劃，脫鉤作業、徵收根本本末倒置，明將赴桃園市政府抗議。先行都市計畫檢討先修正，才能送土地徵收
對此，內政部地政司長王靓琇說明，收件後初審會看個案是否符合公益性、必要性，要視蛋白區扣除蛋黃區後是否還有存在價值決定，要看桃園市政府是否能拿出有說服力的說帖。
地政司也補充說明，航空城辦理聽證制度後，蛋白區與蛋黃區的開發範圍都需要重新修正，都市計劃也要修正，需先經都委會重新審查後，才能啟動徵收相關程序。
此外，田奇峰也呼籲內政部，航空城若要啟動徵收，應先依10月上路的「內政部聽證作業要點」舉辦聽證。
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