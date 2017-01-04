彰化故鄉賣鞋20年 捐百雙鞋助弱勢童過新年

2017-01-04 19:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕有捨才有得。47歲的林世淵先生，在彰化溪湖經營鞋店超過20年，事業穩定之際，經常樂捐鞋子給慈善團體做公益，今年他決定親自送暖，走入校園，贈送一百雙運動鞋，給家境弱勢的學生；今日他來到溪湖鎮媽厝國小，幫學生測量鞋子尺寸，希望這群學生們在農曆過年前都有新鞋穿。

「取之社會，用之社會」林世淵說，20年前在溪湖鎮二溪路承租店面賣鞋，經常有弱勢團體上門要求捐助鞋子，他也盡其所能幫助，20年後終於擁有自己的店面，心存感恩之際決定捐鞋回饋地方，不同的是，這次是自己走出來，親自到二林萬興、溪湖湖西、媽厝等國小，贈送100雙鞋給家境弱勢的學生，成本大約4萬元。

媽厝國小校長王麗惠表示，很感激林世淵先生善舉，讓學校23名中低收入戶學生都能受惠，就讀6年級的小臻表示，平均一雙鞋子要穿到破掉才有機會買新鞋，很感謝老闆，讓她可以挑選喜愛的藍色運動鞋；5年級的阿德說，鞋子雖舊但是沒破也不敢要求買新鞋，這次能獲得嶄新的鞋子過年，覺得很開心。

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