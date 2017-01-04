吃烏魚膘到王功就對了 一盤500元有找

2017-01-04 19:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕烏魚膘到底有多貴？高雄六合夜市某攤販賣出1盤1680元的天價，引起熱議，其實冬至前後10天是台灣西部沿海的烏魚產期，尤其是今年海象佳，漁獲堪稱大豐收，價格也相對親民，而彰化王功除了產蚵，也是生產烏魚大本營，據餐廳業者透露，野生烏魚膘每斤約700元，換算下來每兩不到44元，炒一盤10兩重的烏魚膘，其實不用500元。

每當冬至到農曆年節期間，就見烏魚三寶「烏魚子（雌魚卵巢）、烏魚膘（雄魚精囊）、烏魚胗（烏魚胃）」搬上餐桌，尤以俗稱「烏金」的烏魚子身價最高，常是送禮珍品，烏魚膘也因為冬季限令，加上國人愛以型補型，成為不少老饕的最愛。

王功著名海產餐廳重新海鮮樓吳姓業者表示，烏魚膘為雄烏魚的精囊，口感如豆腐般軟嫩，魚白味道濃郁，相傳對男人有益，所以到了產季就會成為男客人必點料理，吳姓業主說，烏魚膘取得幾乎都是海外野生為主，每兩從40到60元都有，一盤簡易的烏魚膘料理500元有找。

芳苑地區烏魚養殖場林姓業者表示，為取得珍貴的烏魚子，養殖池多以雌性烏魚為主，偶有未誘發轉性的雄魚，宰殺後的烏魚膘比野生捕撈的小，市場上並不值錢，每斤僅值200元。

陳姓消費者說，經常來王功吃鮮蚵，也會點盤當令食材享用，相比國內其他著名的觀光漁港，王功地區的海鮮料理價格相當實在，對於六和夜市某業者哄抬近3倍價格坑殺消費者，覺得只是消耗台灣人的誠信，認為生意不是一時，應該細水長流。