一例一休 基隆廟口夜市攤商不漲價

2017-01-04 19:21

〔記者吳政峰／基隆報導〕一例一休上路，不少業者叫苦連天，以漲價反映成本，但基隆廟口夜市物價持穩，並未出現瘋漲亂象，攤商直言：「我們有自己的計算方式，不受影響！」

一名甜不辣攤商表示，一例一休對廟口並未出現實質衝擊，主因是這邊有自己一套工資規則，不是以天或以小時計算，所以新制度並未嘉惠勞工，也沒有造成資方損失。

另名車輪餅業者指出，這裡的攤商多是自營業，不出來就沒錢，一例一休對它們來說遠在天邊，並無意義，顧飽肚子比較重要。

知名百年餅店「李鵠餅店」員工則說，上班時數沒差，糕餅售價不變，不會影響消費者。

記者實際前往廟口與愛三路夜市訪價，確實未發現漲價情形，亦無員工縮編狀況，物價穩定。

從新北新店來的遊客黃小姐指出，原以為廟口小吃會漲價，但出乎意料外並沒有，大呼「撿到便宜了，嘻嘻！」會多來幾次。

住在北市松山的遊客林小姐說，一盤蚵仔煎6、70元，跟台北物價差不多，稱不上平民小吃，「不漲價很正常吧！」