「Uber條款」6日上路 公司累犯最高罰2500萬元
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕總統府今日公告公路法77條修正案，交通部下午也對外公告新版未經核准經營汽車運輸業及計程車客運服務業裁罰基準；個人以小型車經營汽車運輸業，罰鍰將從新台幣10萬元起跳，最高20萬元；公司像是Uber這類罰鍰將以100萬元起跳，違規第6次或6個月內連續違規3次以上就可罰到2500萬元，該案1月6日就可上路實施。
Uber違規經營的是計程車客運業，中央跟地方都是主管機關，交通部簡任技正胡迪琦表示，新法上路也要打鐵趁熱，會跟公路總局與地方政府加強稽查。抓到除了罰鍰外，還會吊扣及吊銷駕照．經吊銷未滿兩年不得再請領或考領。對於2500萬高額罰鍰Uber公司若繳不出來，胡迪琦表示，會盡所能把資產扣押並強制執行，但強調高額罰鍰目的不是為了懲罰，而是要維持市場秩序。
交通部裁罰基準包含個人以小型車、機車經營汽車運輸業，第1次罰10萬元並吊扣營業車牌照及駕駛人駕照4個月，之後累犯每多1次罰鍰增加2萬，吊扣牌照與駕照時間也會延長，到第5次以上或6個月內被抓到2次以上，就會處最高20萬元並吊銷牌照與駕照。
個人以大型車經營汽車貨運業，罰鍰以12萬起跳，同樣吊扣營業車牌照及駕駛人駕照4個月，累犯逐次增加3萬元，第5次以上或6月內累犯2次以上，處最高30萬元，並吊銷牌照與駕照。個人以大型車經營公路汽車客運、市區公車、遊覽車客運業，罰鍰從15萬元起跳，吊扣牌照及駕照5個月，累犯逐次增加5萬元罰鍰，第4次或6個月內累犯2次以上，處最高50萬元罰鍰，並吊銷牌照與駕照。
針對以法人、非法人團體或其他組織經營汽車運輸業，針對公司裁罰基準第一次罰鍰就從100萬元起跳、累犯第2次500萬元，之後依序罰1000萬元、1500萬、2000萬，累犯至第6次或6個月內累犯3次以上，都是處2500萬元罰鍰。
至於增訂公路法第78-1條檢舉獎金部分，因需要經過預告程序等法制作業，經過法規委員會與部務會報，最快也要過完年才能上路，不過胡迪琦表示，檢舉獎金若有成案，會追認到公路法實施日；但要等罰鍰實施到一定比例才會發出獎金，且獎金部分會設有上限，不要讓有人專靠檢舉過生活。
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標題：「Uber條款」6日上路 公司累犯最高罰2500萬元
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